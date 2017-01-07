Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе, Бабиков - шестой

Француз Мартен Фуркад, стартовавший восьмым, выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. С одним промахом он показал результат 36.45,7. Второе место с отставание 1.09,9 занял немец Арнд Пайффер, третье – бронзовый призер спринта Доминик Виндиш. Лучший из россиян Антон Бабиков – шестой. При том, что на третьем огневом рубеже он допустил пять промахов.

Француз Мартен Фуркад, стартовавший восьмым, выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. С одним промахом он показал результат 36.45,7. Второе место с отставание 1.09,9 занял немец Арнд Пайффер, третье – бронзовый призер спринта Доминик Виндиш. Лучший из россиян Антон Бабиков – шестой. При том, что на третьем огневом рубеже он допустил пять промахов.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. М. Фуркад (Франция) - 36.45,7 (1 штрафной круг)

2. Пайффер (Германия) - отставание 1.09,9 (3)

3. Д. Виндиш (Италия) - 1.32,4 (5)

4. Свендсен (Норвегия) - 1.32,6 (5)

5. Лессер (Германия) - 1.36, (5)

6. БАБИКОВ (Россия) - 1.40,7 (5)…

10. ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.03,9 (4)…

16. ШИПУЛИН (Россия) - 2.28,9 (5)…

18. МАЛЫШКО (Россия) - 2.30,8 (6)

31. ШОПИН (Россия) - 4.10,9 (7)