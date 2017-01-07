Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе, Бабиков - шестой

Француз Мартен Фуркад, стартовавший восьмым, выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. С одним промахом он показал результат 36.45,7. Второе место с отставание 1.09,9 занял немец Арнд Пайффер, третье – бронзовый призер спринта Доминик Виндиш. Лучший из россиян Антон Бабиков – шестой. При том, что на третьем огневом рубеже он допустил пять промахов.
Француз Мартен Фуркад, стартовавший восьмым, выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. С одним промахом он показал результат 36.45,7. Второе место с отставание 1.09,9 занял немец Арнд Пайффер, третье – бронзовый призер спринта Доминик Виндиш. Лучший из россиян Антон Бабиков – шестой. При том, что на третьем огневом рубеже он допустил пять промахов.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. М. Фуркад (Франция) - 36.45,7 (1 штрафной круг)
2. Пайффер (Германия) - отставание 1.09,9 (3)
3. Д. Виндиш (Италия) - 1.32,4 (5)
4. Свендсен (Норвегия) - 1.32,6 (5)
5. Лессер (Германия) - 1.36, (5)
6. БАБИКОВ (Россия) - 1.40,7 (5)…
10. ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.03,9 (4)…
16. ШИПУЛИН (Россия) - 2.28,9 (5)…
18. МАЛЫШКО (Россия) - 2.30,8 (6)
31. ШОПИН (Россия) - 4.10,9 (7)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1786_12_0/
maxcds
никому не интересна тройка продопингованных с ног до головы лузеров)) да тем более такие случайные победы))) допингеру необходимо проставиться перед Антоном и в следующей гонке опять надеяться на допинг и везение)))) потому что без допинга и везения французика даже женщины будут делать))))
15:05
ДОЗВОН ГУБЕР
Что--то куцый букетик розовощёкой девочке -- бобикову подарили...
14:56
Айртон
Пижонство - это когда ты говоришь, что зарубишься с Мартеном за БХГ, а на деле пшик.))
14:33
CanagliaVova
Да, надо признать, что есть Фуркад и есть все остальные
14:32
Catarzina
Пионер 79 терпеть фуркада можно когда он спокойно катит до финиша и даже когда он давал пять зрителям прикольно это смотрелось,а когда уже детские движения совершает тогда похож уже на клоуна, хотя то что он сильнейший никто и не спорит,про высказывания?каждый спорстмен должен за себя отвечать в соревнованиях а не выступать (выступать должны чиновники)
14:32
Гаттузо зол!
Похоже Мартэшка в тужу лабораторию ездит, что и Насри, или в похожую. Нереальное преимущество над остальными отнюдь не слабыми бидлатлонистами. Явно от фармы оно такое большое.
14:28
Catarzina
на начальных этапах там какой то вацлавик маячил в графике почему то даже по спринту не вспомнил его,наверное чехи гоняли своих в новеместо а ризалты с физикой всплыли уже в оберхоффе , что случилось со стрельбой хофера за последние сезоны отдельная песня ,туда же сгинули успехи и ланди и линдстрема а жаль
14:28
Пионер 79
Catarzina пижонистый мулат порядком надоел пошел бы уже в лыжи а то уши мерзнут от его пижонства, бедненький руки прогревал целую минуту ....аж противно 14:23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- У тебя такое отношение к нему,после его высказываний? ))) Признать надо,что он сильнейший,а не беситься.....
14:27
Смерть сусликам
CanagliaVova Может, биатлонистам для стрельбы целесообразнее в крытый ангар заезжать?-----------------Тогда пропадает мастерство стрелять при ветре, рассчитать скорость ветра и т.д., многие же тренируются для этого, удача. Тогда условный сильный лыжник всегда бы побеждал, к примеру в прошлом Ларс Бергер.
14:23
Catarzina
пижонистый мулат порядком надоел пошел бы уже в лыжи а то уши мерзнут от его пижонства, бедненький руки прогревал целую минуту ....аж противно
14:23
Айртон
Команда Антонов опять статисты.)) Бгг.))
14:22
Айртон
На классе!)) Блестящий рожденственский подарок от Короля биатлона!))
14:19
Catarzina
лузер лузерком свендсен думал что сделал виндиша а он уже и не мчался он подождал подождал и 50 метров сказал а что этот тихоходный лузер тут делает и просто намотал его на последних метрах СИЛИЩЕ этот виндиш очень уважаю
14:18
Slim Taller
Кто-то из лузеров грозился обыграть Фуркада.
14:17
CanagliaVova
Тройке сейчас достанутся чмоки-чмоки от Чмоки
14:17
Catarzina
Как же я люблю такие массовые финиши вот это и есть адреналин ! гонка супер
14:16
CanagliaVova
Может, биатлонистам для стрельбы целесообразнее в крытый ангар заезжать?
14:16
shpasic
ждём поздравлений всей тройке)
14:15