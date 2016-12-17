Фуркад выиграл гонку преследования, Шипулин – второй

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира. Француз допустил один промах и уверенно пришел к финишу первым. Эта победа стала для Фуркада 55-й в карьере. Второе место занял россиянин Антон Шипулин, допустивший два промаха. Тройку замкнул еще один француз - Кантен Фийон Майе.
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. М. Фуркад (Франция) - 32.53,6 (1 шт. круг)
2. ШИПУЛИН (Россия) - отставание 30,2 (2)
3. Фийон Майе (Франция) - 38,3 (0)
4. Шемп (Германия) - 38,4 (0)
5. Й. Бе (Норвегия) - 1.02,7 (3)
6. Реш (Бельгия) - 1.03,6 (0)…
11. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.28,3 (0)…
14. ЦВЕТКОВ (Россия) - 1.41,0 (2)…
32. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 2.37,3 (2)…
34. БАБИКОВ (Россия) - 2.55,7 (3)…
47. МАЛЫШКО (Россия) - 4.07,9 (3)…
usuns
и к сожалению мы абсолютно бессильны! против всей этой могучей всесильной "спортивной мафии" и цепных псов вада - мы абсолютно беспомощны! дана команда на полное уничтожение росспорта - и нас будут размазывать до конца!
18:18
usuns
потом бобслей и прочих! потом не пустят на ОИ18, но главная цель ЧМ18 по ногомячу! это будет главный и самый сокрушительный удар!
18:16
usuns
можете хорохориться сколько угодно! но скоро скорее всего зачморят наш биатлон - отстранят всех и от всего, да и лыжников
18:14
RW.irk
Распиаренный звездун -- ШиППа даже не попытался на последнем "круге" реноме своё восстановить и тупо передвигал мослами, не догоняя МАРТИНА... О какой нац. гордости и престиже ТУТ можно говорить???? Ну и ползи черепахой ============== Ахахахаха. 40 секунд так-то приличные биатлонисты на раз-два отыгрывают))))) Вот ж долбень))
18:07
ДОЗВОН ГУБЕР
Распиаренный звездун -- ШиППа даже не попытался на последнем "круге" реноме своё восстановить и тупо передвигал мослами, не догоняя МАРТИНА... О какой нац. гордости и престиже ТУТ можно говорить???? Ну и ползи черепахой ---- ЭТО Я ПРЕДВОСХИЩАЮ АНТИ--КУОММЕНТЫ СВОИ на позорное выступление ЭТОГО ханты--мансийского удмурда....
17:58
shpasic
Бе тоже посмеялся над допингерами, если бы не три штрафных круга -тогда бы, ууууух!
17:49
Aleksandr030873
Допинг или не допинг определяют по наличию вещества в списке запрещенных. Вопрос: кто составляет списки? Да у них там обычные для них продукты как для нас допинг. Там натуральных продуктов нет вообще. Давайте этого Француза у нас проверим и посмотрим. Я могу без Макларена список из их спортсменов написать из 310 фамилий... ,??
17:46
Catarzina
не ясно почему 2 раза упорно показали как помогали чеху менять ружье,экслюзив от студии это и был? :-( мрак , губерна ещё так просил я думал покажут как моравец упал ан нет 2 раза одно и тоже показали совсем издеваются над зрителями
17:44
NF
Да, Губерниев себе не изменяет: назвал и своих чиновных друзей, и за кого болеет, и тд. и т.п.
17:44
NF
Шипулин имеет шансы только при нормальной стрельбе, ибо, при прочих равных, ходом слаб и тому же Фуркаду уступает на раз. Правда, проблема в том, что для стрельбы не хватает психологии, поэтому практически всегда без шансов на успех...
17:41
Долой марионеток-макларенеток
Хороша французская фармакология!?.
17:41
Catarzina
Ну вот как не радоватся за рёша человек собрался и рекламирует редкий биатлонный флаг Белжик на соревнованиях , а как фильончик добил шемпа любо дорого смотрет :-) Ждем когда еберхард научится стрелять и будет попадать в медали , жест пижона француза а ля кузькина мать не красит его ,ему надо придумать что нибудь новое :-) но то как он многим дал пять смотрится круто
17:41
spetrov
Опять эти русские в призах! Ничто их не берет.
17:41
CCTV81
Фуркад конечно красавчик, сделал шоу на последнем круге. Антон молодец, первое место сейчас недосягаемо ни для кого.
17:40
ДОЗВОН ГУБЕР
ДОЛОЙ наша--рашенских "наркомов" из ЧИСТОГО МИРОВОГО СПОРТА!!!!!
17:40
CanagliaVova
Чмошка, ты где вчера был? :-D
17:39
Айртон
На классе!)) Браво, Мартен!)) Посмеялся над Антошкой от души!))
17:38