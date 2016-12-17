17:32 | БИАТЛОН

Фуркад выиграл гонку преследования, Шипулин – второй

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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира. Француз допустил один промах и уверенно пришел к финишу первым. Эта победа стала для Фуркада 55-й в карьере. Второе место занял россиянин Антон Шипулин, допустивший два промаха. Тройку замкнул еще один француз - Кантен Фийон Майе.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. М. Фуркад (Франция) - 32.53,6 (1 шт. круг)

2. ШИПУЛИН (Россия) - отставание 30,2 (2)

3. Фийон Майе (Франция) - 38,3 (0)

4. Шемп (Германия) - 38,4 (0)

5. Й. Бе (Норвегия) - 1.02,7 (3)

6. Реш (Бельгия) - 1.03,6 (0)…

11. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.28,3 (0)…

14. ЦВЕТКОВ (Россия) - 1.41,0 (2)…

32. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 2.37,3 (2)…

34. БАБИКОВ (Россия) - 2.55,7 (3)…

47. МАЛЫШКО (Россия) - 4.07,9 (3)…

Трансляция гонки преследования

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (17)
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usuns

и к сожалению мы абсолютно бессильны! против всей этой могучей всесильной "спортивной мафии" и цепных псов вада - мы абсолютно беспомощны! дана команда на полное уничтожение росспорта - и нас будут размазывать до конца!

18:18

usuns

потом бобслей и прочих! потом не пустят на ОИ18, но главная цель ЧМ18 по ногомячу! это будет главный и самый сокрушительный удар!

18:16

usuns

можете хорохориться сколько угодно! но скоро скорее всего зачморят наш биатлон - отстранят всех и от всего, да и лыжников

18:14

RW.irk

Распиаренный звездун -- ШиППа даже не попытался на последнем "круге" реноме своё восстановить и тупо передвигал мослами, не догоняя МАРТИНА... О какой нац. гордости и престиже ТУТ можно говорить???? Ну и ползи черепахой ============== Ахахахаха. 40 секунд так-то приличные биатлонисты на раз-два отыгрывают))))) Вот ж долбень))

18:07

ДОЗВОН ГУБЕР

Распиаренный звездун -- ШиППа даже не попытался на последнем "круге" реноме своё восстановить и тупо передвигал мослами, не догоняя МАРТИНА... О какой нац. гордости и престиже ТУТ можно говорить???? Ну и ползи черепахой ---- ЭТО Я ПРЕДВОСХИЩАЮ АНТИ--КУОММЕНТЫ СВОИ на позорное выступление ЭТОГО ханты--мансийского удмурда....

17:58

shpasic

Бе тоже посмеялся над допингерами, если бы не три штрафных круга -тогда бы, ууууух!

17:49

Aleksandr030873

Допинг или не допинг определяют по наличию вещества в списке запрещенных. Вопрос: кто составляет списки? Да у них там обычные для них продукты как для нас допинг. Там натуральных продуктов нет вообще. Давайте этого Француза у нас проверим и посмотрим. Я могу без Макларена список из их спортсменов написать из 310 фамилий... ,??

17:46

Catarzina

не ясно почему 2 раза упорно показали как помогали чеху менять ружье,экслюзив от студии это и был? :-( мрак , губерна ещё так просил я думал покажут как моравец упал ан нет 2 раза одно и тоже показали совсем издеваются над зрителями

17:44

NF

Да, Губерниев себе не изменяет: назвал и своих чиновных друзей, и за кого болеет, и тд. и т.п.

17:44

NF

Шипулин имеет шансы только при нормальной стрельбе, ибо, при прочих равных, ходом слаб и тому же Фуркаду уступает на раз. Правда, проблема в том, что для стрельбы не хватает психологии, поэтому практически всегда без шансов на успех...

17:41

Долой марионеток-макларенеток

Хороша французская фармакология!?.

17:41

Catarzina

Ну вот как не радоватся за рёша человек собрался и рекламирует редкий биатлонный флаг Белжик на соревнованиях , а как фильончик добил шемпа любо дорого смотрет :-) Ждем когда еберхард научится стрелять и будет попадать в медали , жест пижона француза а ля кузькина мать не красит его ,ему надо придумать что нибудь новое :-) но то как он многим дал пять смотрится круто

17:41

spetrov

Опять эти русские в призах! Ничто их не берет.

17:41

CCTV81

Фуркад конечно красавчик, сделал шоу на последнем круге. Антон молодец, первое место сейчас недосягаемо ни для кого.

17:40

ДОЗВОН ГУБЕР

ДОЛОЙ наша--рашенских "наркомов" из ЧИСТОГО МИРОВОГО СПОРТА!!!!!

17:40

CanagliaVova

Чмошка, ты где вчера был? :-D

17:39

Айртон

На классе!)) Браво, Мартен!)) Посмеялся над Антошкой от души!))

17:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ