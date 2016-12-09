Фуркад впервые выиграл в Поклюке, Шипулин - третий

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад впервые в карьере выиграл гонку в Поклюке. В пятницу ему не было равных в спринте. Француз без промахов прошел оба огневых рубежа, показав в итоге результат 23.11,7. Россиянин Антон Шипулин занял третье место, уступив 1,4 секунды норвежцу Йоханнесу Бе. Матвей Елисеев замкнул десятку сильнейших.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

2-й этап

Мужчины

Спринт, 10 км

1. М. Фуркад (Франция) – 23.11,7 (0 штрафных кругов)

2. Й. Бе (Норвегия) – отставание 13,7 (0)

3. ШИПУЛИН (Россия) – 15,1 (0)

4. Свендсен (Норвегия) – 20,9 (0)

5. Фийон Майе (Франция) – 27,0 (0)

6. Шемп (Германия) – 29,5 (0)…

10. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 38,4 (1)…

13. ЦВЕТКОВ (Россия) – 52,2 (0)…

21. БАБИКОВ (Россия) – 1.16,6 (0)…

35. ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 1.33,0 (1)….

62. ШОПИН (Россия) – 2.15,6 (2)