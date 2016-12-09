Фуркад впервые выиграл в Поклюке, Шипулин - третий

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад впервые в карьере выиграл гонку в Поклюке. В пятницу ему не было равных в спринте. Француз без промахов прошел оба огневых рубежа, показав в итоге результат 23.11,7. Россиянин Антон Шипулин занял третье место, уступив 1,4 секунды норвежцу Йоханнесу Бе. Матвей Елисеев замкнул десятку сильнейших.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
2-й этап
Мужчины
Спринт, 10 км
1. М. Фуркад (Франция) – 23.11,7 (0 штрафных кругов)
2. Й. Бе (Норвегия) – отставание 13,7 (0)
3. ШИПУЛИН (Россия) – 15,1 (0)
4. Свендсен (Норвегия) – 20,9 (0)
5. Фийон Майе (Франция) – 27,0 (0)
6. Шемп (Германия) – 29,5 (0)…
10. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 38,4 (1)…
13. ЦВЕТКОВ (Россия) – 52,2 (0)…
21. БАБИКОВ (Россия) – 1.16,6 (0)…
35. ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 1.33,0 (1)….
62. ШОПИН (Россия) – 2.15,6 (2)