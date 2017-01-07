Фуркад уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира, Цветков - 6-й

После гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе француз Мартен Фуркад сохраняет уверенное лидерство в общем зачете. Второй – россиянин Антон Шипулин. На третью строчку поднялся немец Симон Шемп. Отметим, что Максим Цветков опустился на шестое место, а Антон Бабиков остался на 11-й строчке.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 562 (+60)

2 (2). ШИПУЛИН (Россия) – 352 (+25)

3 (4). Шемп (Германия) – 311 (+22)

4 (3). Й. Бе (Норвегия) – 308 (0)

5 (8). Пайффер (Германия) – 303 (+54)

6 (5). ЦВЕТКОВ (Россия) – 299 (+31)

11 (11). БАБИКОВ (Россия) – 239 (+38)

21 (20). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 163 (0)

38 (37). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 80 (0)

39 (42). МАЛЫШКО (Россия) – 78 (+23)

60 (69). ШОПИН (Россия) – 18 (+10)

Гонка преследования (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 228 (+60)

2 (2). ШИПУЛИН (Россия) – 161 (+25)

3 (3). ЦВЕТКОВ (Россия) – 146 (+31)

4 (9). Пайффер (Германия) – 141 (+54)

5 (4). Шемп (Германия) – 137 (+22)

6 (8). Лессер (Германия) – 127 (+40)

9 (13). БАБИКОВ (Россия) – 112 (+38)

23 (16). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 69 (0)

25 (21). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 56 (0)

38 (41). МАЛЫШКО (Россия) – 38 (+23)

49 (-). ШОПИН (Россия) – 10 (+10)