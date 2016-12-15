20:23 | БИАТЛОН

Фуркад стал победителем спринта в Нове-Место, Шипулин – второй

0
0
0
5

Француз Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Нове-Место. Фуркад допустил один промах на двух огневых рубежах. Итоговое время француза – 23.48,0. Вторым к финишу пришел россиянин Антон Шипулин, который отстрелял чисто, но проиграл Фуркаду 1,6 секунды. Тройку замкнул норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. М. Фуркад (Франция) - 23.48,0 (1 шт. круг)

2. ШИПУЛИН (Россия) - отставание 1,6 (0)

3. Свендсен (Норвегия) - 6,4 (1)

4. Й. Бе (Норвегия) - 10,5 (1)

5. Илиев (Болгария) - 15,8 (1)

6. Расторгуев (Латвия) - 16,3 (1)...

12. ЦВЕТКОВ (Россия) - 35,1 (0)...

41. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.28,9 (2)...

48. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 1.35,6 (4)...

50. БАБИКОВ (Россия) - 1.43,1 (2)...

60. МАЛЫШКО (Россия) - 2.06,2 (3)...

Трансляция спринтерской гонки

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/

0
0
0
5
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

onlywhitespartak

Шипулин лох , даже так выиграть не смог

21:12

ДОЗВОН ГУБЕР

Как дружненько ребятки "слились" в группу "те, кто за 40", чтобы избежать допинг--анализа... Неужели это те, кто "31" ??????

20:59

Buldozer46

Дай Мартену и Эмилю РФ гражданство и у них сразу найдут допинг

20:56

Излучение Промкооперации и Пищев

Catarzina, что за чушь? Свендсен как раз бегал всегда хорошо, а сейчас получше стрелять стал... Был момент, целый год Свендсен не мог отстрелять чисто в личной гонке...

20:51

Catarzina

даже с одним промахом эберхард добил бы и шупулина и фуркада бегает парень будь здоров свенсен лузерок лузерком как научился бегать так сдал в стрелковом плане :-)

20:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ