Фуркад стал победителем спринта в Нове-Место, Шипулин – второй

Француз Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Нове-Место. Фуркад допустил один промах на двух огневых рубежах. Итоговое время француза – 23.48,0. Вторым к финишу пришел россиянин Антон Шипулин, который отстрелял чисто, но проиграл Фуркаду 1,6 секунды. Тройку замкнул норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт
10 км
1. М. Фуркад (Франция) - 23.48,0 (1 шт. круг)
2. ШИПУЛИН (Россия) - отставание 1,6 (0)
3. Свендсен (Норвегия) - 6,4 (1)
4. Й. Бе (Норвегия) - 10,5 (1)
5. Илиев (Болгария) - 15,8 (1)
6. Расторгуев (Латвия) - 16,3 (1)...
12. ЦВЕТКОВ (Россия) - 35,1 (0)...
41. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.28,9 (2)...
48. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 1.35,6 (4)...
50. БАБИКОВ (Россия) - 1.43,1 (2)...
60. МАЛЫШКО (Россия) - 2.06,2 (3)...
onlywhitespartak
Шипулин лох , даже так выиграть не смог
21:12
ДОЗВОН ГУБЕР
Как дружненько ребятки "слились" в группу "те, кто за 40", чтобы избежать допинг--анализа... Неужели это те, кто "31" ??????
20:59
Buldozer46
Дай Мартену и Эмилю РФ гражданство и у них сразу найдут допинг
20:56
Излучение Промкооперации и Пищев
Catarzina, что за чушь? Свендсен как раз бегал всегда хорошо, а сейчас получше стрелять стал... Был момент, целый год Свендсен не мог отстрелять чисто в личной гонке...
20:51
Catarzina
даже с одним промахом эберхард добил бы и шупулина и фуркада бегает парень будь здоров свенсен лузерок лузерком как научился бегать так сдал в стрелковом плане :-)
20:36