Фуркад сохранил лидерство в общем зачете, Шипулин вышел на 4-е место в зачете гонки пасьюта

Француз Мартен Фуркад сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. В сегодняшней гонке преследования он стал вторым, отстав только от Йоханнеса Бе. Норвежец сократил в общем зачете отставание от Фуркада до 32 очков.

Россиянин Антон Шипулин, ставший сегодня третьим, вышел на третье место в зачете гонки преследования. В общем зачете сезона он по-прежнему занимает четвертую строчку, но отставание от Якова Фака составляет всего 10 очков.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 774 (+54)

2 (2). Й. Бе (Норвегия) - 742 (+60)

3 (3). Фак (Словения) - 438 (0)

4 (4). ШИПУЛИН (Россия) - 428 (+48)

5 (5). Пайффер (Германия) - 421 (+43)

6 (6). Т. Бе (Норвегия) - 380 (+12)...

19 (19). БАБИКОВ (Россия) - 248 (+27)...

21 (21). ЛОГИНОВ (Россия) - 220 (+9)...

30 (31). ЦВЕТКОВ (Россия) - 154 (+21)

31 (30). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 145 (+8)...

42 (41). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 90 (+2)...

61 (60). ВОЛКОВ (Россия) - 35 (0)

Гонка преследования (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 276 (+54)

2 (2). Й. Бе (Норвегия) - 262 (+60)

3 (4). ШИПУЛИН (Россия) - 191 (+48)

4 (3). Фак (Словения) - 166 (0)

5 (7). Пайффер (Германия) - 158 (+43)

6 (8). Биркеланн (Норвегия) - 146 (+32)...

20 (19). ЛОГИНОВ (Россия) - 81 (+9)

21 (25). ЦВЕТКОВ (Россия) - 77 (+21)

22 (29). БАБИКОВ (Россия) - 73 (+27)....

25 (23). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 69 (+8)...

36 (30). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 46 (+2)...

57 (51). ВОЛКОВ (Россия) - 13 (0)