Фуркад, Шлезингер и Бэйли досрочно покинули встречу с IBU

Биатлонисты Мартен Фуркад, Михал Шлезингер и Лоуэлл Бэйли досрочно покинули зал, где руководство Международного союза биатлонистов (IBU) объявило спортсменам об итогах заседания исполкома и рабочей группы. Фуркад встал и прошел мимо телекамер, за ним последовали Шлезингер и Бэйли. Позже Фуркад заявил, что он "очень зол".

– Мартен сделал правильно, что встал и вышел из зала. Присутствовать там во время итогов заседания было просто потерей времени, – приводит портал sport. idnes.cz слова тренера сборной Чехии Ондржея Рыбара. – IBU продолжает говорить ни о чем, а Фуркад просто выразил то, о чем думают другие.

Напомним, что 22 дела в отношении российских спортсменов, возбужденных Международным союзом биатлонистов (IBU), закрыты за отсутствием доказательств. 7 биатлонистов остаются под расследованием экспертной комиссии IBU.