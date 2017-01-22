08:49 22 января | БИАТЛОН

Фуркад, Шлезингер и Бэйли досрочно покинули встречу с IBU

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Биатлонисты Мартен Фуркад, Михал Шлезингер и Лоуэлл Бэйли досрочно покинули зал, где руководство Международного союза биатлонистов (IBU) объявило спортсменам об итогах заседания исполкома и рабочей группы. Фуркад встал и прошел мимо телекамер, за ним последовали Шлезингер и Бэйли. Позже Фуркад заявил, что он "очень зол".

– Мартен сделал правильно, что встал и вышел из зала. Присутствовать там во время итогов заседания было просто потерей времени, – приводит портал sport. idnes.cz слова тренера сборной Чехии Ондржея Рыбара. – IBU продолжает говорить ни о чем, а Фуркад просто выразил то, о чем думают другие.

Напомним, что 22 дела в отношении российских спортсменов, возбужденных Международным союзом биатлонистов (IBU), закрыты за отсутствием доказательств. 7 биатлонистов остаются под расследованием экспертной комиссии IBU.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Pleafant

На лицо,ситуация,похожая на американские выборы,нет морального верховенства закона.Выборы выйграл Трамп,но огромная часть американского общества не желает это признавать.Так и в ситуации с российским допингом.Большая часть биатлонного сообщества,по разным причинам,для себя приняло решение о наличии гос.системы организации допинга в России,и,если решения,отвергающие этот факт,будут приниматься международными спортивными организациями,они будут встречать огромное сопротивление именитых спортсменов,вплоть до бойкотов.

14:57 22 января

Don Miguel

Мерзостей в комментах выше крыши, содержания - минус ноль! Среди россиян есть не только не наказанные допингеры, их знают, но и целая допинговая система. Вопрос, когда это все кончится? Допингеры не должны соревноваться с чистыми спортсменами, а система должна быть наказана. Без отстранения чистых спортсменов, но с конкретными именами и наказаниями виновных. Похоже, что эти чинуши у нас такого высокого ранга, что ради них наше государство готово пойти на все. Нет, не было и не будет! Хотя все знают, что было, есть, и все не хотят что еще будет.

13:57 22 января

inspire

а че они хотели услышать? ведь даже ежу понятно, что просто по команде "фас" решение принято не будет ... по такой команде пнули бы 80% биатлонной семьи, но не русских/норгов/немцев/французов ...

13:22 22 января

кузя23

piternak2 руские прикормили чиновников биатлона.это-же русские.вранье и обман у них в крови 11:17__Конечно,это же так по-нашему. Прикормить чиновников биатлона,чтобы выигрывали разные фуркады,бьорндалены,коукаловы,дальмайеры и т.д.

11:38 22 января

piternak2

руские прикормили чиновников биатлона.это-же русские.вранье и обман у них в крови

11:17 22 января

andyk82

Фактов нет! Но вы держитесь...

11:15 22 января

vitvk

Слим ,давай в президенты! Только не IBU, а для начала Краины! Там тоже все продается,и дешевле...

11:03 22 января

Slim Taller

Если ведущие биатлонисты откажутся выступать,то продажное руководство IBU придётся поменять.Пора очистить спорт от допинга.

10:53 22 января

vitvk

МАРТЕНКА! Мононуклеоз - болячкв орального сэкса. Уж не у Макларена ли...? Или у Риди с Ниггли. Чтоб допинг твой прикрыли? Или у вас групповуха?

10:53 22 января

джей

Какие подлецы !!! Интересно , что расскажет Фуркад когда у него обнаружат гормональные препараты , которыми он лечил якобы свой "мононуклеоз". А уж про этих недалеких чехов с американцами можно вообще не писать. Дешевый пиар бездарям !

10:27 22 января

tigana.1982

Ну про чехов все ясно, а вот Фуркад проявился... На поверку оказался гниловатым...

10:21 22 января

Сергей Барнаулец

Вот же козлы.

10:19 22 января

alwa

spetrov на 100 % поддерживаю тебя!

09:42 22 января

alwa

Для снятия всех недоразумений необходимо проверить ранее сданные пробы для всех биатлонистов, хотя бы топовых. Думаю, что результатами будут очень многие недовольны. Как говорится, на вору и шапка горит! Великие норвеги, французы, амеры употребляют допинг легально, по медицинским показаниям. Таким место на Паралимпиаде! Фуркад точно нечист. Ну не может спортсмен-биатлонист выигрывать столько стартов, практически в одну калитку. А почему бы официально не рассекретить спортсменов, которые жрут разную гадость как лекарственные средства? Вот этого многие и боятся. Современный спорт стал частью политики и зарабатывания денежных средств.

09:40 22 января

spetrov

...Взяли либероидную манеру на вооружение. Мы здесь власть. Сегодня мы все Фуркады и Шлезингеры. Я люблю хачапури. Ведь жить надо не по лжи.

09:34 22 января

spetrov

Международный союз биатлонистов вам ничего не должен. Ваше дело - соревноваться, а не права качать и митинговать на дутых обвинениях.

09:32 22 января

maxcds

крысы встали и вышли. надо было пинками еще помочь. гниды продажные, нечестные личности. вон таких из спорта! вон!

09:14 22 января

ФанФаныч

КОРОЛЕВСКИЙ ПРОКУРОР ФУРКАД ПУСТИЛ ГИЛЬОТИНУ. Он хочет жить по ПОНЯТИЯМ, а не по ЗАКОНУ. Закон – один, а понятия у каждого свои. Какие понятия у Фуркада? «Великий Гэтсби» вознамерился отрубить голову биатлону IBU. «Мартын, ты не прав»!

09:04 22 января

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Материалы других СМИ