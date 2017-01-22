Фуркад, Шлезингер и Бэйли досрочно покинули встречу с IBU

Биатлонисты Мартен Фуркад, Михал Шлезингер и Лоуэлл Бэйли досрочно покинули зал, где руководство Международного союза биатлонистов (IBU) объявило спортсменам об итогах заседания исполкома и рабочей группы. Фуркад встал и прошел мимо телекамер, за ним последовали Шлезингер и Бэйли. Позже Фуркад заявил, что он "очень зол".
– Мартен сделал правильно, что встал и вышел из зала. Присутствовать там во время итогов заседания было просто потерей времени, – приводит портал sport. idnes.cz слова тренера сборной Чехии Ондржея Рыбара. – IBU продолжает говорить ни о чем, а Фуркад просто выразил то, о чем думают другие.
Напомним, что 22 дела в отношении российских спортсменов, возбужденных Международным союзом биатлонистов (IBU), закрыты за отсутствием доказательств. 7 биатлонистов остаются под расследованием экспертной комиссии IBU.
Pleafant
На лицо,ситуация,похожая на американские выборы,нет морального верховенства закона.Выборы выйграл Трамп,но огромная часть американского общества не желает это признавать.Так и в ситуации с российским допингом.Большая часть биатлонного сообщества,по разным причинам,для себя приняло решение о наличии гос.системы организации допинга в России,и,если решения,отвергающие этот факт,будут приниматься международными спортивными организациями,они будут встречать огромное сопротивление именитых спортсменов,вплоть до бойкотов.
14:57 22 января
Don Miguel
Мерзостей в комментах выше крыши, содержания - минус ноль! Среди россиян есть не только не наказанные допингеры, их знают, но и целая допинговая система. Вопрос, когда это все кончится? Допингеры не должны соревноваться с чистыми спортсменами, а система должна быть наказана. Без отстранения чистых спортсменов, но с конкретными именами и наказаниями виновных. Похоже, что эти чинуши у нас такого высокого ранга, что ради них наше государство готово пойти на все. Нет, не было и не будет! Хотя все знают, что было, есть, и все не хотят что еще будет.
13:57 22 января
inspire
а че они хотели услышать? ведь даже ежу понятно, что просто по команде "фас" решение принято не будет ... по такой команде пнули бы 80% биатлонной семьи, но не русских/норгов/немцев/французов ...
13:22 22 января
кузя23
piternak2 руские прикормили чиновников биатлона.это-же русские.вранье и обман у них в крови 11:17__Конечно,это же так по-нашему. Прикормить чиновников биатлона,чтобы выигрывали разные фуркады,бьорндалены,коукаловы,дальмайеры и т.д.
11:38 22 января
piternak2
руские прикормили чиновников биатлона.это-же русские.вранье и обман у них в крови
11:17 22 января
andyk82
Фактов нет! Но вы держитесь...
11:15 22 января
vitvk
Слим ,давай в президенты! Только не IBU, а для начала Краины! Там тоже все продается,и дешевле...
11:03 22 января
Slim Taller
Если ведущие биатлонисты откажутся выступать,то продажное руководство IBU придётся поменять.Пора очистить спорт от допинга.
10:53 22 января
vitvk
МАРТЕНКА! Мононуклеоз - болячкв орального сэкса. Уж не у Макларена ли...? Или у Риди с Ниггли. Чтоб допинг твой прикрыли? Или у вас групповуха?
10:53 22 января
джей
Какие подлецы !!! Интересно , что расскажет Фуркад когда у него обнаружат гормональные препараты , которыми он лечил якобы свой "мононуклеоз". А уж про этих недалеких чехов с американцами можно вообще не писать. Дешевый пиар бездарям !
10:27 22 января
tigana.1982
Ну про чехов все ясно, а вот Фуркад проявился... На поверку оказался гниловатым...
10:21 22 января
Сергей Барнаулец
Вот же козлы.
10:19 22 января
alwa
spetrov на 100 % поддерживаю тебя!
09:42 22 января
alwa
Для снятия всех недоразумений необходимо проверить ранее сданные пробы для всех биатлонистов, хотя бы топовых. Думаю, что результатами будут очень многие недовольны. Как говорится, на вору и шапка горит! Великие норвеги, французы, амеры употребляют допинг легально, по медицинским показаниям. Таким место на Паралимпиаде! Фуркад точно нечист. Ну не может спортсмен-биатлонист выигрывать столько стартов, практически в одну калитку. А почему бы официально не рассекретить спортсменов, которые жрут разную гадость как лекарственные средства? Вот этого многие и боятся. Современный спорт стал частью политики и зарабатывания денежных средств.
09:40 22 января
spetrov
...Взяли либероидную манеру на вооружение. Мы здесь власть. Сегодня мы все Фуркады и Шлезингеры. Я люблю хачапури. Ведь жить надо не по лжи.
09:34 22 января
spetrov
Международный союз биатлонистов вам ничего не должен. Ваше дело - соревноваться, а не права качать и митинговать на дутых обвинениях.
09:32 22 января
maxcds
крысы встали и вышли. надо было пинками еще помочь. гниды продажные, нечестные личности. вон таких из спорта! вон!
09:14 22 января
ФанФаныч
КОРОЛЕВСКИЙ ПРОКУРОР ФУРКАД ПУСТИЛ ГИЛЬОТИНУ. Он хочет жить по ПОНЯТИЯМ, а не по ЗАКОНУ. Закон – один, а понятия у каждого свои. Какие понятия у Фуркада? «Великий Гэтсби» вознамерился отрубить голову биатлону IBU. «Мартын, ты не прав»!
09:04 22 января