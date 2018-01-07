Фуркад пропустит эстафету в Оберхофе

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад пропустит эстафету на этапе в Оберхофе. Француз решил поберечь силы перед этапом в Рупольдинге.

– Я пропущу эстафету, потому что на следующей неделе у нас очень напряженный график, – цитирует AFP Фуркада. – Не хочу терять энергию. Думаю, что многие команды поступят так же и выставят второй состав.

За французов в эстафете, которая начнется сегодня в 16.30 по московскому времени, выступят Эмильен Жаклен, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон-Майе и Антонен Гигонна.

Женская эстафете начнется в 13.30 по московскому времени. В ней за Францию выступят Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Селиа Аймонье и Жюстин Бреза.