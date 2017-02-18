Фуркад пожал руки всех россиян на пьедестале

Лидер сборной Франции Мартен Фуркад во время цветочной церемонии после мужской эстафеты пожал руки всем россиянам, победившим в гонке – Алексею Волкову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Антону Шипулину. Французы, напомним, финишировали вторыми, третьими гонку закончили австрийцы.
В начале чемпионата мира разгорелся скандал из-за слов и действий Фуркада в отношении Александра Логинова. Сначала звезда мирового биатлона упрекнул его в "Инстаграме" за употребление допинга, а после в ходе смешанной эстафеты помешал Логинову на финише, и тот упал. В знак протеста Антон Шипулин и Логинов демонстративно не пожали руки французу в ходе цветочной церемонии. Правда, позднее спортсмены все-таки помирились.
П_о_в_а_р
Вечером поплачет, примет на грудь что-нить разрешённое ВАДой и опять фсиех парвёт. Держись, Мартын.
19:07
inspire
maxcds А он хрюкал когда жал руки? Это важно. ============= квакал ...
19:04
spetrov
Это чрезвычайно важное событие. Важнее даже, чем победа в эстафете.
18:59
maxcds
А он хрюкал когда жал руки? Это важно.
18:53
Иппон2
Ребята, обязательно помойте руки с мылом.)
18:46
FreDDy Kruger
Руки все наши с мылом должны помыть после лягушатника...
18:46
rusfed 2.0
Фуркад может итоги ЧМ уже подводить. На МС выиграет не он. Но в любом случае - лучший однозначно
18:45
внеигры
Нормальный мужик.
18:42
senia1
Нытик Фуркад. Шипулин профессионал! Все просто
18:42
mr.loko44
сэкс_Вы кретины или как , дешёвый (убогий )заголовочек. очень мелко и мерзко.
18:41
Нубяшка
а теперь решайте кто профессионал а кто нытик
18:36