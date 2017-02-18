Фуркад пожал руки всех россиян на пьедестале

Лидер сборной Франции Мартен Фуркад во время цветочной церемонии после мужской эстафеты пожал руки всем россиянам, победившим в гонке – Алексею Волкову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Антону Шипулину. Французы, напомним, финишировали вторыми, третьими гонку закончили австрийцы.

В начале чемпионата мира разгорелся скандал из-за слов и действий Фуркада в отношении Александра Логинова. Сначала звезда мирового биатлона упрекнул его в "Инстаграме" за употребление допинга, а после в ходе смешанной эстафеты помешал Логинову на финише, и тот упал. В знак протеста Антон Шипулин и Логинов демонстративно не пожали руки французу в ходе цветочной церемонии. Правда, позднее спортсмены все-таки помирились.