18:22 | БИАТЛОН

Фуркад пожал руки всех россиян на пьедестале

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Четверг. Хохфильцен. Мартен ФУРКАД.Право Фуркада. Мнение Елены Вайцеховской

Лидер сборной Франции Мартен Фуркад во время цветочной церемонии после мужской эстафеты пожал руки всем россиянам, победившим в гонке – Алексею Волкову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Антону Шипулину. Французы, напомним, финишировали вторыми, третьими гонку закончили австрийцы.

В начале чемпионата мира разгорелся скандал из-за слов и действий Фуркада в отношении Александра Логинова. Сначала звезда мирового биатлона упрекнул его в "Инстаграме" за употребление допинга, а после в ходе смешанной эстафеты помешал Логинову на финише, и тот упал. В знак протеста Антон Шипулин и Логинов демонстративно не пожали руки французу в ходе цветочной церемонии. Правда, позднее спортсмены все-таки помирились.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (11)
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П_о_в_а_р

Вечером поплачет, примет на грудь что-нить разрешённое ВАДой и опять фсиех парвёт. Держись, Мартын.

19:07

inspire

maxcds А он хрюкал когда жал руки? Это важно. ============= квакал ...

19:04

spetrov

Это чрезвычайно важное событие. Важнее даже, чем победа в эстафете.

18:59

maxcds

А он хрюкал когда жал руки? Это важно.

18:53

Иппон2

Ребята, обязательно помойте руки с мылом.)

18:46

FreDDy Kruger

Руки все наши с мылом должны помыть после лягушатника...

18:46

rusfed 2.0

Фуркад может итоги ЧМ уже подводить. На МС выиграет не он. Но в любом случае - лучший однозначно

18:45

внеигры

Нормальный мужик.

18:42

senia1

Нытик Фуркад. Шипулин профессионал! Все просто

18:42

mr.loko44

сэкс_Вы кретины или как , дешёвый (убогий )заголовочек. очень мелко и мерзко.

18:41

Нубяшка

а теперь решайте кто профессионал а кто нытик

18:36

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