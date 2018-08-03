Фуркад поддержал Фемлинга, проткнувшего себе ногу лыжной палкой

Французский биатлонист Мартен Фуркад поддержал шведа Пеппе Фемлинга, с которым сегодня произошел несчастный случай. Шведский биатлонист проткнул ногу лыжной палкой.

"Мои мысли с Пеппе Фемлингом – биатлонистом, с которым произошел ужасный несчастный случай сегодня во время соревнований", – написал Фуркад в Твиттере.

Фемлинг получил ужасную травму. Фото (18+)

Thoughts to Peppe Femling 🇸🇪 biathlete who had an awful accident today during a competition 💙 – Martin Fourcade (@martinfkde) 2 августа 2018 г.



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