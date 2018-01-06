Фуркад побеждает и в Кубке IBU. Симон - вне конкуренции

Француз Симон Фуркад стал победителем спринта на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Он преодолел дистанцию 10 километров без промахов за 25 минут 10,8 секунды.
Второе место занял норвежец Фредрик Йессбакк, третье – его соотечественник Вегард Ермуннсхауг.
Лучшим среди россиян стал Петр Пащенко, финишировавший 4-м. Дмитрий Малышко - 6-й, Алексей Корнев – 8-й.
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт 10 км
1. С. Фуркад (Франция) – 25.10,8 (0 шт. кругов)
2. Йессбакк (Норвегия) – отставание 4,2 (0)
3. В. Ермуннсхауг (Норвегия) – 10,5 (1)
4. ПАЩЕНКО (Россия) – 22,9 (0)
5. Отченаш (Словакия) – 36,0 (0)
6. МАЛЫШКО (Россия) – 39,1 (0)
8. КОРНЕВ (Россия) – 46,9 (1)
18. ЛАТЫПОВ (Россия) – 1.10,8 (2)
20. СЛЕПОВ (Россия) – 1.18,9 (2)
slovogospoda
Я б не сказал что вне конкуренции...На последнем круге сдох. Повезло что Норвежец промазал на стойке..Другой норвежец тоже мог догнать в принципе...Бежал уже зная результат наших..
17:39 6 января