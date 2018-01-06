Фуркад побеждает и в Кубке IBU. Симон - вне конкуренции

Француз Симон Фуркад стал победителем спринта на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Он преодолел дистанцию 10 километров без промахов за 25 минут 10,8 секунды.

Второе место занял норвежец Фредрик Йессбакк, третье – его соотечественник Вегард Ермуннсхауг.

Лучшим среди россиян стал Петр Пащенко, финишировавший 4-м. Дмитрий Малышко - 6-й, Алексей Корнев – 8-й.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. С. Фуркад (Франция) – 25.10,8 (0 шт. кругов)

2. Йессбакк (Норвегия) – отставание 4,2 (0)

3. В. Ермуннсхауг (Норвегия) – 10,5 (1)

4. ПАЩЕНКО (Россия) – 22,9 (0)

5. Отченаш (Словакия) – 36,0 (0)

6. МАЛЫШКО (Россия) – 39,1 (0)

8. КОРНЕВ (Россия) – 46,9 (1)

18. ЛАТЫПОВ (Россия) – 1.10,8 (2)

20. СЛЕПОВ (Россия) – 1.18,9 (2)