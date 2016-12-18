Фуркад - победитель масс-старта в Нове-Место, Бабиков - третий

Француз Мартен Фуркад стал победителем этапа Кубка мира в Нове-Место в масс-старте. Для него эта победа стала 56-й на этапах Кубка мира. Вторым стал немец Симон Шемп. Россиянин Антон Бабиков, допустивший один промах, – третий. Матвей Елисеев, боровшийся за место на подиуме, финишировал шестым. Антон Шипулин продемонстрировал 12-й результат, отстав от лидера на 40 секунд. Максим Цветков стал 22-м.
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт 15 км
1. М. Фуркад (Франция) – 36.18,9 (1 промах)
2. Шемп (Германия) – отставание 8,3 (2)
3. БАБИКОВ (Россия) – 9,4 (1)
4. Моравец (Чехия) – 9,7 (2)
5. Пидручный (Украина) – 10,2 (1)
6. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 11,0 (2)
12. ШИПУЛИН (Россия) – 40,0 (2)
22. ЦВЕТКОВ (Россия) – 1.25,7 (2)
Гаттузо зол!
А в это время в своем сортире мухларен готовит новую провокацию.....уже два литра нацедил.
15:27
Бэн Джойс
Cheremis57 Не быть Шипулину великим биатлонистом! Нет характера!---------------------------Дык это давно уже понятно было. Его предел - каким-нибудь чудом когда-нибудь выиграть личную гонку ЧМ(ОИ). А этот днарь с Мартеном за глобус решил зарубаться ))
15:21
Cheremis57
Не быть Шипулину великим биатлонистом! Нет характера!! Так и будет "почтительно" уступать лыжню и лидерство французу!!! А молодые молодцы, может что-то из них получится!!!!
15:14
CanagliaVova
Чмока Голштинская - феерическая курица. Ноу брэйн дитектид
15:11
Бэн Джойс
АнальюВову забанили, бгг ))
15:07
Бэн Джойс
Andvaraforce Бэн Джойс это какой сайт?-----------------С какой целью интересуешся? ))
15:06
Andvaraforce
Бэн Джойс это какой сайт?
14:59
Бэн Джойс
Смешно читать, когда представители страны - главного допингового мошенника в мире (ещё со времён совка) кивают на допинг французов и норгов. Те если и употребляют, то хотя бы по правилам. Молчали бы уж в тряпочку, голытьба ))
14:57
NF
Единственная надежда (наислабейшая надежда!) - что этот ЧМ не будет сухой, 1-2 медали, может быть, и возьмут. Всего...
14:55
RW.irk
Чёт давненько у оппозиционера не бомбило)) Видать сегодня особо жёсткий облом получился)))
14:55
Бэн Джойс
АнальяВова Антон - отлично!-----------------Чё, правда? ))
14:50
Бэн Джойс
BMW IBU World Cup Biathlon. Nove Mesto (CZE). Men 15 km Mass Start Results: 1. Fourkade M. 2. Schempp S. 3. No Name 4. Moravec O. 5. Pidruchnyi D. 6. No Name /// Бгг ))
14:48
alex1966
Чем колется лягушатник ? Он 200% грязный !!!!!!!!!!!! БАБИКОВ СУПЕР МОЛОДЕЦ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЕЛИСЕЕВ просто КРАСАВЕЦ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЦВЕТКОВ боец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А Шипулина пора Ижевскую винтовку отправить.
14:47
PallMall
Фуркад после третьей стрельбы на 10 секунд всех обошел до следующей отметки, как стоячих.
14:45
Andre_Saratov
Молодец Антон! В такой большой компании на последнем круге забрался на подиум!
14:39
zoostation
Елисеев тоже красавчик!
14:34
PallMall
Уверен, что Фуркада никто на допинг не проверяет, какое-то исключение во всех смыслах.
14:33
DV1981
Бабиков молодчина,виват Россия!!!
14:32
DV1981
Айртон,конечно на классе,допинга обожрался и Норвежцы его достать не могут...надо бы его перепроверить.
14:31
DV1981
Бабиков -герой!!!Всем и все доказал,он не зря в элите!
14:30
Айртон
На классе!)) Браво,Мартен!))
14:30
CanagliaVova
Антон - отлично!
14:28