Фуркад - победитель масс-старта в Нове-Место, Бабиков - третий

Француз Мартен Фуркад стал победителем этапа Кубка мира в Нове-Место в масс-старте. Для него эта победа стала 56-й на этапах Кубка мира. Вторым стал немец Симон Шемп. Россиянин Антон Бабиков, допустивший один промах, – третий. Матвей Елисеев, боровшийся за место на подиуме, финишировал шестым. Антон Шипулин продемонстрировал 12-й результат, отстав от лидера на 40 секунд. Максим Цветков стал 22-м.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. М. Фуркад (Франция) – 36.18,9 (1 промах)

2. Шемп (Германия) – отставание 8,3 (2)

3. БАБИКОВ (Россия) – 9,4 (1)

4. Моравец (Чехия) – 9,7 (2)

5. Пидручный (Украина) – 10,2 (1)

6. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 11,0 (2)

12. ШИПУЛИН (Россия) – 40,0 (2)

22. ЦВЕТКОВ (Россия) – 1.25,7 (2)

Трансляция масс-старта