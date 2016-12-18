14:22 | БИАТЛОН

Фуркад - победитель масс-старта в Нове-Место, Бабиков - третий

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Француз Мартен Фуркад стал победителем этапа Кубка мира в Нове-Место в масс-старте. Для него эта победа стала 56-й на этапах Кубка мира. Вторым стал немец Симон Шемп. Россиянин Антон Бабиков, допустивший один промах, – третий. Матвей Елисеев, боровшийся за место на подиуме, финишировал шестым. Антон Шипулин продемонстрировал 12-й результат, отстав от лидера на 40 секунд. Максим Цветков стал 22-м.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. М. Фуркад (Франция) – 36.18,9 (1 промах)

2. Шемп (Германия) – отставание 8,3 (2)

3. БАБИКОВ (Россия) – 9,4 (1)

4. Моравец (Чехия) – 9,7 (2)

5. Пидручный (Украина) – 10,2 (1)

6. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 11,0 (2)

12. ШИПУЛИН (Россия) – 40,0 (2)

22. ЦВЕТКОВ (Россия) – 1.25,7 (2)

Трансляция масс-старта

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (22)
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Гаттузо зол!

А в это время в своем сортире мухларен готовит новую провокацию.....уже два литра нацедил.

15:27

Бэн Джойс

Cheremis57 Не быть Шипулину великим биатлонистом! Нет характера!---------------------------Дык это давно уже понятно было. Его предел - каким-нибудь чудом когда-нибудь выиграть личную гонку ЧМ(ОИ). А этот днарь с Мартеном за глобус решил зарубаться ))

15:21

Cheremis57

Не быть Шипулину великим биатлонистом! Нет характера!! Так и будет "почтительно" уступать лыжню и лидерство французу!!! А молодые молодцы, может что-то из них получится!!!!

15:14

CanagliaVova

Чмока Голштинская - феерическая курица. Ноу брэйн дитектид

15:11

Бэн Джойс

АнальюВову забанили, бгг ))

15:07

Бэн Джойс

Andvaraforce Бэн Джойс это какой сайт?-----------------С какой целью интересуешся? ))

15:06

Andvaraforce

Бэн Джойс это какой сайт?

14:59

Бэн Джойс

Смешно читать, когда представители страны - главного допингового мошенника в мире (ещё со времён совка) кивают на допинг французов и норгов. Те если и употребляют, то хотя бы по правилам. Молчали бы уж в тряпочку, голытьба ))

14:57

NF

Единственная надежда (наислабейшая надежда!) - что этот ЧМ не будет сухой, 1-2 медали, может быть, и возьмут. Всего...

14:55

RW.irk

Чёт давненько у оппозиционера не бомбило)) Видать сегодня особо жёсткий облом получился)))

14:55

Бэн Джойс

АнальяВова Антон - отлично!-----------------Чё, правда? ))

14:50

Бэн Джойс

BMW IBU World Cup Biathlon. Nove Mesto (CZE). Men 15 km Mass Start Results: 1. Fourkade M. 2. Schempp S. 3. No Name 4. Moravec O. 5. Pidruchnyi D. 6. No Name /// Бгг ))

14:48

alex1966

Чем колется лягушатник ? Он 200% грязный !!!!!!!!!!!! БАБИКОВ СУПЕР МОЛОДЕЦ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЕЛИСЕЕВ просто КРАСАВЕЦ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЦВЕТКОВ боец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А Шипулина пора Ижевскую винтовку отправить.

14:47

PallMall

Фуркад после третьей стрельбы на 10 секунд всех обошел до следующей отметки, как стоячих.

14:45

Andre_Saratov

Молодец Антон! В такой большой компании на последнем круге забрался на подиум!

14:39

zoostation

Елисеев тоже красавчик!

14:34

PallMall

Уверен, что Фуркада никто на допинг не проверяет, какое-то исключение во всех смыслах.

14:33

DV1981

Бабиков молодчина,виват Россия!!!

14:32

DV1981

Айртон,конечно на классе,допинга обожрался и Норвежцы его достать не могут...надо бы его перепроверить.

14:31

DV1981

Бабиков -герой!!!Всем и все доказал,он не зря в элите!

14:30

Айртон

На классе!)) Браво,Мартен!))

14:30

CanagliaVova

Антон - отлично!

14:28

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ