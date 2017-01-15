21:24 | БИАТЛОН

Фуркад может досрочно завершить сезон

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Француз Мартен Фуркад может досрочно завершить текущий сезон в случае досрочной победы в общем зачете Кубка мира, информирует L'Équipe. Под вопросом находится участие Фуркада в двух последних этапах, которые пройдут Контиолахти и Осло.

Такое решение спортсмен может принять в связи с тем, что в конце марта супруга Фуркада родит ему второго ребенка. Кроме того, благодаря дополнительному отдыху Фуркад будет иметь больше времени для подготовки к предстоящей Олимпиаде-2018.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alexpomor

......в случае досрочной победы в общем зачете чемпионата мира--------- Самим-то не стыдно? Чего пишите?

21:42

Don Miguel

Как спортсмен решит, так и будет. Нойнер ушла, Домрачева пропускала (и еще многие), Бьерндален все бегает, хотя его и гонют и обзывают...

21:35

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Материалы других СМИ