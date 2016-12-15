20:11 | БИАТЛОН

Фуркад лишил Шипулина победы в спринте в Нове-Место

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Француз Мартен Фуркад опередил россиянина Антона Шипулина в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. Фуркад допустил один промах на двух огневых рубежах и опередил на финише Шипулина на 1,6 секунды. Итоговое время француза - 23.48,0.

Трансляция спринтерской гонки

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Буква Ё

TRISP, согласен. А то, что завоевано Шипулиным, можно отобрать. Если хорошенько его биопаспорт изучить:)

21:26

гарри

ФУРКАДИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Запомните все, это ВЕЛИКИЙ!!! Лучший из лучших, это ... нет слов, одни эмоции, раскажите своим детям, Вы это видили... 7 "Тур дэ Франс", меркнут перед будущими 10 БХГ, Мартена, раскажите своим детям, что Вы это видили, только успейте... а то на каждого Армстронга найдется свой Лэндис((((

20:52

TRISP

Буква уё - то что завоевано честно отобрать нельзя.

20:33

Айртон

Мартен Антошку с форой декласснул.)) 7-я победа в сезоне.)) Если б не подарок Бабикову с барского плеча, было бы 8 из 8!))

20:30

BeeBop

Хакеры, обратите внимание на французкий антидопинговый центр: Сначала Пуаре, теперь Фуркад?!...Ребят я верю, что есть гении в мире, но не настолько-же...Жрет француз анаболики и вы меня не переубедите))))

20:30

Буква Ё

Думаю, скоро ВАДА лишит Шипулина и этого. Допинговые делишки безнаказанными не останутся

20:22

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