Фуркад лишил Шипулина победы в спринте в Нове-Место

Француз Мартен Фуркад опередил россиянина Антона Шипулина в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. Фуркад допустил один промах на двух огневых рубежах и опередил на финише Шипулина на 1,6 секунды. Итоговое время француза - 23.48,0.

Трансляция спринтерской гонки