Фуркад эмоционально отпраздновал победу над Шипулиным

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад эмоционально отпраздновал завоевание второго места в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

На финишной прямой Фуркад закрыл траекторию для Антона Шипулина, заставил того сместиться на другую лыжню и в итоге защитил второе место. Перед пересечением финишной француз повернулся в сторону трибун и вскинул руки, после чего ударил себя в грудь. Россиянин, который находился в поле зрения обернувшегося к зрителям соперника, остался третьим.

Напомним, что француз при смене этапа "подрезал" Александра Логинова.

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