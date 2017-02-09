18:06 9 февраля | БИАТЛОН

Фуркад эмоционально отпраздновал победу над Шипулиным

0
0
0
5

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад эмоционально отпраздновал завоевание второго места в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

На финишной прямой Фуркад закрыл траекторию для Антона Шипулина, заставил того сместиться на другую лыжню и в итоге защитил второе место. Перед пересечением финишной француз повернулся в сторону трибун и вскинул руки, после чего ударил себя в грудь. Россиянин, который находился в поле зрения обернувшегося к зрителям соперника, остался третьим.

Напомним, что француз при смене этапа "подрезал" Александра Логинова.

Трансляция гонки

Опрос

Как вы оцените поведение Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты ЧМ-2017?
голосовать
0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

tod_kep

да че вы все заладили одно и то же все фуркад правильно делал! когда шипулин фуркада ( и еще не помню какого француза) на финеше просто снес все говорили что он красава-молодец! где вы видели чтоб спортсмены вежливо отходили в сторону и пропускали вперед соперника?

21:48 9 февраля

Робат

Фуркад - урод хренов!

21:08 9 февраля

yspesh4

Да, Антоша, вот этой фигни тебе и не хватает(

20:42 9 февраля

muzsolini

Не, ну свинья же!

18:12 9 февраля

sacred7572

похоже эту французскую жабу сильно все еще плющет....

18:10 9 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ