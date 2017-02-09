Фуркад эмоционально отпраздновал победу над Шипулиным

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад эмоционально отпраздновал завоевание второго места в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.
На финишной прямой Фуркад закрыл траекторию для Антона Шипулина, заставил того сместиться на другую лыжню и в итоге защитил второе место. Перед пересечением финишной француз повернулся в сторону трибун и вскинул руки, после чего ударил себя в грудь. Россиянин, который находился в поле зрения обернувшегося к зрителям соперника, остался третьим.
Напомним, что француз при смене этапа "подрезал" Александра Логинова.
Bip bip !! #Fourcade a déposé Shipulin ! Et de une autour du cou 🇫🇷🥈#lequipeBIATHLON #hochfilzen2017– Johan Rouquet (@johan_rouquet) 9 февраля 2017 г.
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tod_kep
да че вы все заладили одно и то же все фуркад правильно делал! когда шипулин фуркада ( и еще не помню какого француза) на финеше просто снес все говорили что он красава-молодец! где вы видели чтоб спортсмены вежливо отходили в сторону и пропускали вперед соперника?
21:48 9 февраля
Робат
Фуркад - урод хренов!
21:08 9 февраля
yspesh4
Да, Антоша, вот этой фигни тебе и не хватает(
20:42 9 февраля
muzsolini
Не, ну свинья же!
18:12 9 февраля
sacred7572
похоже эту французскую жабу сильно все еще плющет....
18:10 9 февраля