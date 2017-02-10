15:02 | БИАТЛОН

Фритц Фишер: "Можно тренироваться где-нибудь в Сибири и месяцами не сдавать допинг-тесты"

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Бывший тренер мужской сборной Германии Фритц Фишер считает, что систему допинг-тестирования биатлонистов следует модернизировать. Он недоволен, что некоторые спортсмены могут месяцами скрываться от проверок.

– Я считаю, что если спортсмен пойман на употреблении допинга, то он должен быть пожизненно дисквалифицирован, – цитирует Focus Фишера. – Я всегда предполагал, что любой, кто выходит на старт, является "чистым".

– Как это может быть обеспечено?

– Хотелось бы, что Всемирная ассоциация биатлона делала более строгие проверки на протяжении всего года. Некоторые команды могут скрываться где-то в течение нескольких месяцев, не контролируются. В качестве примера: я нахожусь в Восточной Европе и тренируюсь четыре месяца в Сибири или Латвии, где недоступен для проверок, так как путешествую. Этого не может случиться в Германии, так как за 14 дней до праздников я должен указать, где и в какой гостинице буду находиться. Нужно сделать так, чтобы лазеек не осталось.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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adamantane'

Радует, что пока тут отписываются люди более-менее адекватные.

17:11

adamantane'

Petcampos Это высказывание отлично подходит под Бьёрндалена, который каждый год убегает в горы. 15:59 _________________))))))))

17:10

nikolayy1492

" – Я считаю, что если спортсмен пойман на употреблении допинга, то он должен быть пожизненно дисквалифицирован.." И врачей выдающих ТИ пригласить на оздоровительную прогулку в Иркутскую область, куда-нибудь под Тайшет, лет на 15.

16:04

Petcampos

Это высказывание отлично подходит под Бьёрндалена, который каждый год убегает в горы.

15:59

Hammer on it

Его именем все сказано

15:56

RW.irk

Ну с этим все понятно. Это уровень - в России медведи в ушанках и с балалайками по улицам ходят.

15:42

Andre_Saratov

"Российское могущество прирастать будет Сибирью" (с) М.Ломоносов.

15:28

Е.Л.

А можно тренироваться где угодно в Норвегии, Германии и т.д., хоть за руку с Р.Маклареном, и ВСЕЙ командой принимать жёсткие наркотики, прикрываясь терапевтическими разрешениями и посмеиваясь над теми лохами, у которых таких разрешений нет. Государственная поддержка допинга, однако... Только вот вопрос, в какой стране ...

15:21

spawn0

да вас никто и не проверяет.зато у наших тысячи проб взяли..

15:16

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