Фритц Фишер: "Можно тренироваться где-нибудь в Сибири и месяцами не сдавать допинг-тесты"

Бывший тренер мужской сборной Германии Фритц Фишер считает, что систему допинг-тестирования биатлонистов следует модернизировать. Он недоволен, что некоторые спортсмены могут месяцами скрываться от проверок.

– Я считаю, что если спортсмен пойман на употреблении допинга, то он должен быть пожизненно дисквалифицирован, – цитирует Focus Фишера. – Я всегда предполагал, что любой, кто выходит на старт, является "чистым".

– Как это может быть обеспечено?

– Хотелось бы, что Всемирная ассоциация биатлона делала более строгие проверки на протяжении всего года. Некоторые команды могут скрываться где-то в течение нескольких месяцев, не контролируются. В качестве примера: я нахожусь в Восточной Европе и тренируюсь четыре месяца в Сибири или Латвии, где недоступен для проверок, так как путешествую. Этого не может случиться в Германии, так как за 14 дней до праздников я должен указать, где и в какой гостинице буду находиться. Нужно сделать так, чтобы лазеек не осталось.