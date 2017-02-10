Фритц Фишер: "Можно тренироваться где-нибудь в Сибири и месяцами не сдавать допинг-тесты"

Бывший тренер мужской сборной Германии Фритц Фишер считает, что систему допинг-тестирования биатлонистов следует модернизировать. Он недоволен, что некоторые спортсмены могут месяцами скрываться от проверок.
– Я считаю, что если спортсмен пойман на употреблении допинга, то он должен быть пожизненно дисквалифицирован, – цитирует Focus Фишера. – Я всегда предполагал, что любой, кто выходит на старт, является "чистым".
– Как это может быть обеспечено?
– Хотелось бы, что Всемирная ассоциация биатлона делала более строгие проверки на протяжении всего года. Некоторые команды могут скрываться где-то в течение нескольких месяцев, не контролируются. В качестве примера: я нахожусь в Восточной Европе и тренируюсь четыре месяца в Сибири или Латвии, где недоступен для проверок, так как путешествую. Этого не может случиться в Германии, так как за 14 дней до праздников я должен указать, где и в какой гостинице буду находиться. Нужно сделать так, чтобы лазеек не осталось.
adamantane'
Радует, что пока тут отписываются люди более-менее адекватные.
17:11
adamantane'
Petcampos Это высказывание отлично подходит под Бьёрндалена, который каждый год убегает в горы. 15:59 _________________))))))))
17:10
nikolayy1492
" – Я считаю, что если спортсмен пойман на употреблении допинга, то он должен быть пожизненно дисквалифицирован.." И врачей выдающих ТИ пригласить на оздоровительную прогулку в Иркутскую область, куда-нибудь под Тайшет, лет на 15.
16:04
Petcampos
Это высказывание отлично подходит под Бьёрндалена, который каждый год убегает в горы.
15:59
Hammer on it
Его именем все сказано
15:56
RW.irk
Ну с этим все понятно. Это уровень - в России медведи в ушанках и с балалайками по улицам ходят.
15:42
Andre_Saratov
"Российское могущество прирастать будет Сибирью" (с) М.Ломоносов.
15:28
Е.Л.
А можно тренироваться где угодно в Норвегии, Германии и т.д., хоть за руку с Р.Маклареном, и ВСЕЙ командой принимать жёсткие наркотики, прикрываясь терапевтическими разрешениями и посмеиваясь над теми лохами, у которых таких разрешений нет. Государственная поддержка допинга, однако... Только вот вопрос, в какой стране ...
15:21
spawn0
да вас никто и не проверяет.зато у наших тысячи проб взяли..
15:16