Фредрик Линдстрем: "Шел по дистанции и сомневался, что вообще можно стрелять"

Шведский биатлонист Фредрик Линдстрем рад победе команды в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсмен подчеркнул, что его партнеры по команде проделали отличную работу. Отметим, что для шведов победа в эстафете стала первой с 2009 года.

– Абсолютная фантастика. У меня был прекрасный задел было приятно идти в одиночестве после заключительной стрельбы, – приводит SVT слова Линдстрема. – Странная эстафета, вообще ничего не было видно. Я шел по дистанции и сомневался в том, что вообще можно стрелять. Я просто старался бежать как можно быстрее и стрелять. И это получилось очень хорошо.

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