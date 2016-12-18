Французский биатлонист пробежал лишний штрафной круг в гонке с общего старта

Французский биатлонист Жан-Гийом Беатрикс пробежал лишний штрафной круг в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Спортсмен был уверен в том, что допустил промах на огневом рубеже, и отправился преодолевать лишние 150 метров, несмотря на то, что мишень закрылась с задержкой а полсекунды.

– При выполнении последнего выстрела я был уверен в том, что патрон "попал в габарит", мне показалось, что мишень не закрылась, – приводит L'Equipe слова Беатрикса. – Будучи уверенным в промахе, я отправился на штрафной круг. Оказалось, что мишень все-таки закрылась. Чтобы это увидеть, надо было подождать полсекунды.

Победителем гонки с общего старта стал француз Мартен Фуркад, от корого Беатрикс, финишировавший 13-м, отстал на 41,8 секунды. Россиянин Антон Бабиков занял третье место.