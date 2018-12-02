Франция выиграла смешанную эстафету в Поклюке, Россия - четвертая

Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Команду представляли Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад и Симон Дестье. Дестье финишировал с флагом.

Второе место заняла Швейцария, третье - Италия.

Сборная России в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Дмитрия Малышко и Александра Логинова стала четвертой.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км

1. Франция (Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад, Симон Дестье) - 01:10.02,8 (0 шт. кругов + 5 доп. ратронов)

2. Швейцария (Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Жереми Финелло) - отставание 38,7 (0 + 9)

3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) - 52,1 (1 + 8)

4. Россия (Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) - 1.17,3 (0 + 6)

5. Финляндия (Мари Эдер, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало) - 1.30,9 (1 + 11)

6. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) - 1.51,1 (0 + 7)

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