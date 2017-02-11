Физиотерапевт сборной Норвегии: "Организм Свендсена сейчас "в шоке"

Физиотерапевт сборной Норвегии Фридрих Хинтереггер отмели, что пока рано оценивать физическое состояние Эмиля Хегле Свендсена. Норвежцу стало плохо после финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене.

– Его организм "в шоке", но мы не можем сказать, как все серьезно, – цитирует VG Хинтереггера. – Он слишком сильно выложился на трассе и оказался опустошенным физически. У Йоханнеса то же самое. Но Бе быстро восстановился. Мы надеемся, что все не так серьезно, как может показаться.