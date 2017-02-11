Физиотерапевт сборной Норвегии: "Организм Свендсена сейчас "в шоке"

Физиотерапевт сборной Норвегии Фридрих Хинтереггер отмели, что пока рано оценивать физическое состояние Эмиля Хегле Свендсена. Норвежцу стало плохо после финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене.
– Его организм "в шоке", но мы не можем сказать, как все серьезно, – цитирует VG Хинтереггера. – Он слишком сильно выложился на трассе и оказался опустошенным физически. У Йоханнеса то же самое. Но Бе быстро восстановился. Мы надеемся, что все не так серьезно, как может показаться.
изсибири
Когда на моей памяти в последний раз после финиша лыжнику стало плохо, в его организме был найден допинг
21:49 11 февраля
199
Разумеется в шоке. Столько допинга пережерал.
20:30 11 февраля
)V(ax
Здоровья парню. Завтра, видимо, не примет участия, жаль.
19:51 11 февраля
echo2011
Пора принять разрешенные препараты...А если серьезно,то здоровье,разумеется,главное.
19:46 11 февраля