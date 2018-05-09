Феликс Биттерлинг назначен спортивным директором IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал имена новых директоров – спортивного и по коммуникациям. Это новые должности в административной структуре IBU, сообщает официальный сайт организации.

Спортивным директором стал немец Феликс Биттерлинг, который прежде курировал организацию гонок в Кубке IBU и открытом чемпионате Европы. Он работает в IBU с 2008 года. Директором по коммуникациям стал другой представитель Германии Кристиан Винклер. В юности он сам занимался лыжными гонками, а позже работал в департаментах коммуникаций крупных компаний, а также в заявочных комитетах Олимпийских игр.