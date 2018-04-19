13:45 19 апреля | Биатлон

Федерация Московской области выдвинула Драчева на пост президента СБР

Федерация биатлона Московской области выдвинула четырехкратного чемпиона мира Владимира Драчева на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает официальный сайт федерации.

Напомним, что в выборах президента СБР 18 мая также примут участие Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин.

Помимо Драчева, также были выдвинуты следующие кандидатуры на посты СБР: Геннадий Раменский - в состав совета, Алексей Нуждов - в состав правления, Галина Черняева - в состав контрольно-ревизионной комиссии, и Татьяна Аникеева выдвинута делегатом на отчетно-выборную конференцию союза.

Дополнительная информация

http://www.roofbmo.ru/news/2018-04-19/resheniya-sobraniya-pravleniya-roo-fbmo-ot-16-aprelya-2018-goda

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