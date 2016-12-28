Фанни Хорн: "Хотим соревноваться с российскими биатлонистами и приезжать в Россию"

Норвежская биатлонистка Фанни Хорн заявила, что готова приезжать на соревнования в Россию, когда там решат проблемы с допингом. После заседания исполкома IBU стало известно, что Россия не примет этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени, из-за нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил.

– Сложно говорить, Россия – великая страна и на турнирах мы хотим видеть и российских болельщиков и биатлонистов, – сказала Хорн в программе "Биатлон с Губерниевым". – Мы хотим приезжать в вашу страну, но это решение IBU и мы никакого отношения к нему не имеем. Надеюсь, что в будущем мы все-таки сможем соревноваться в России, когда там сделают все против допинга. Или что там от вас требуется?