Фабьен Сагес: "Фуркад чувствует себя обманутым"

Технический директор Федерации лыжного спорта Франции Фабьен Сагес отметил, что понимает поведение Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017. По его словам, биатлонист напряжен из-за борьбы с допингом, которую он ведет каждый день. Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира француз "подрезал" россиянина Александра Логинова, а затем покинул церемонию награждения, когда российская команда, занявшая третье место, получала поздравления.
- Мартен каждый день ведет борьбу за чистоту спорта, - приводит Le Huffington Post слова Сагеса. - Он прикоснулся к этому и чувствует себя немного обманутым после всего этого процесса. Мы хотим, чтобы все успокоились и напряженность спала.
Бардак Обамыч
Да не получает он деньги за эту борьбу.Ему просто сказали:не будешь бороться - не дадим ТИ.И он уже не великий Фуркад.вот за что он борется.
01:11
Mao11
Он один отвечает за спорт без допинга, а все остальные стараются ему помешать и особенно россияне, на которых вся мразь всего мира набросилась, как стая голодных шакалов и вроде уже все закончено однако нет, Фуркаду бедному одному всех на чистую воду надо выводить ,больше некому. Так пусть тогда убирается из спорта и сидит в своем ВАДА и собирает взятки за обвинения России в допинге ведь ВАДА именно так борется с допингом берет взятки у американцев и англичан выполняя заказ. А если Фуркад действующий спортсмен то он обязан подчиняться законам и презумпция невиновности должна превалировать в демократическом обществе и соответствующие международные структуры обязаны ему указать на недопустимость подобных негативных действий.
00:52
maverick007
Он ведет борьбу с допиногм каждый день... видимо лично поедая его
00:22
Victort54
Утром мажу бутерброд, думаю - а как допинг? Был у нас неустанный борец за дело мира (Л.И. Брежнев), теперь появился неустанный борец за чистоту биатлона.
23:56 9 февраля
"Gaga_rin"
Тоже мне борца нашли....комменты ниже - все по делу, поддерживаю.
23:52 9 февраля
кубань чемпион
Побочные действия ЭПО- повышение АД или усиление уже имеющейся артериальной гипертензии, особенно в случае быстрого повышения гематокрита; гипертонический криз с явлениями энцефалопатии (головная боль, спутанность сознания.....) Ничего не напоминает?
23:45 9 февраля
nailsh78
если ты начинаешь ныть и спорить с несправедливостью правил по допингу 0 то ты подрываешь основы.. - тебя следует или наказать или попросить заткнуться. Отбыл человек 2 года и вернулся в спорт - чего мычишь то Фуркадьё ?! штрафануть надо б за базар и все дела.
23:35 9 февраля
nailsh78
обманули дурака на 4 кулака
23:33 9 февраля
Тони Старк
Чистота спорта,интересно бы посмотреть попозже на чистоту его анализов,а то йохауг и прочие норвежцы тоже за чистоту проб боролись,а по факту все астматиками оказались и допинг жрали пачками и платформами как и наркот фелпс и гэй с гэтлин как пример чистых спортсменов.Я уверен,что в дупле у фуркада можно пол аптеки нарыть,возможно он получает пилюли от ПМС и по этому забегал как таракан под ЛСД)
23:30 9 февраля