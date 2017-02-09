Фабьен Сагес: "Фуркад чувствует себя обманутым"

Технический директор Федерации лыжного спорта Франции Фабьен Сагес отметил, что понимает поведение Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017. По его словам, биатлонист напряжен из-за борьбы с допингом, которую он ведет каждый день. Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира француз "подрезал" россиянина Александра Логинова, а затем покинул церемонию награждения, когда российская команда, занявшая третье место, получала поздравления.

- Мартен каждый день ведет борьбу за чистоту спорта, - приводит Le Huffington Post слова Сагеса. - Он прикоснулся к этому и чувствует себя немного обманутым после всего этого процесса. Мы хотим, чтобы все успокоились и напряженность спала.