Евгения Павлова: "Еще раз показывает практика, что можно бороться"

Россиянка Евгения Павлова заявила, что спринтерская гонка на этапе Кубка мира в словенской Поклюке еще раз подтвердила готовность российских спортсменок бороться за самые высокие места.

Павлова в спринте показала лучший результат среди россиянок (8 место, 0 промахов).

- Еще раз показывает практика, что можно бороться, тем более с нулем (промахов), - цитирует "РИА Новости" Павлову. - Я сильнее устала сегодня, потому что в индивидуальной гонке мне не удается правильно "разложиться" и полностью выложиться. А спринт - более плотная гонка, тут уже надо идти на максимум, и приходится больше уставать. Сегодняшний результат для меня очень хорош на данный момент.

Ночью выпал свежий снег, поэтому трасса получилась сложной. Лыжи то шли, то тормозили, спуски очень опасными получились. Там и колея сегодня была, и какие-то сугробы, при мне одна спортсменка даже упала. Я очень переживала, как пройду спуск, потому что проходила каждый раз с группой девочек, которые сильно "плужили". Мне пришлось тормозить, чтобы не упасть вместе с ними.

Павлова заявила, что в точной стрельбе новичков сборной России нет ничего удивительного. "То, что три новичка сборной отстреляли "на ноль", это не совпадение. Это результат очень хорошей летней работы, спасибо тренерам. Ничего такого волнительного в преследовании нет, такой же старт. Просто народу на трассе больше и они сильнее. Мне очень нравятся контактные гонки, в них все зависит от стрельбы.