Евгений Устюгов: "Чита подходит для подготовки сборной России к Олимпиаде-2018"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов заявил, что база "Высокогорье" в Чите является наиболее подходящей на востоке России для подготовки национальной команды к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане.

– Я буду обеими руками за то, чтобы сбор проходил где-то ближе к востоку, и если у вас будет хорошая база, то это вариант, – приводит ТАСС слова Устюгова. – На данный момент, как я знаю, в Чите самый близкий к Корее комплекс для тренировок.

Трасса здесь есть, она готова. Стрельбище есть. Необходима кое-какая техника, нужны комнаты для переодевания спортсменов, для тренеров, комнаты для подготовки лыж.