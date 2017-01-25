Евгений Редькин: "Волкова не надо было трогать и рвать на части"

Олимпийский чемпион Евгений Редькин в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что Алексей Волков еще проявит себя. Он отметил, что Волков стабильнее своего конкурента за место в эстафетной команде Максима Цветкова.
– Волкову в личных гонках бегать чего-то не давали, - отметил Редькин. - Он эстафету пробежал блестяще, считаю, только из-за одной этой гонки его можно было оставлять. А то Цветков одну гонку пробежал, все захлопали в ладоши – о, у нас появился первый этап! Да у нас был первый этап, был Волков – не надо было его трогать и рвать на части, он бы со своей задачей справился. А Цветков – то пробежит, то не пробежит, тоже непонятно. Ну, жизнь покажет.
– Алексей еще себя проявит, как думаете?
– Думаю, что должен. У него другого выбора нет. Очередная проверка – у нас же как, труднее отобраться, чем на самом чемпионате пробежать.
докторр
Волкова - совсем не надо было. Медленный он.
22:51 26 января
LEXX82
Рико Гросс не дурак, всё видит, потому и не ставит тихохода.
10:58 26 января
LEXX82
Волков такой же как и Круглов, бегает медленно, стреляет нестабильно, зачем он вообще в команде нужен? По блату что-ли его продвигают? Цветков гораздо лучше.
10:56 26 января
sarkis1957
Уже понятно, что скорость ему никак не улучшить, а куда же без этого?! Нет, Цветков значительно сейчас сильнее.
09:44 26 января
болото
Волкову вообще нечего делать в основном составе, правильно Васильев сказал, что все кричат волков, волков, да он на первом этапе эстафеты ходом проиграл 20 секунд,когда надо в отрыв уходить, какой основной состав, за былые заслуги ,что ли, шопин сильнее ходом волкова, о чем вообще разговор, сидит на IBU пусть сидит там ему и место
07:35 26 января
Урфин_Я
То, что Волков себя проявит, слышу который уже год. Воз и ныне там и Волков в нем... и не надо его доставать оттуда. Странно, что Редькин не видит разницы между блестяще (Цветков) и сносно (Волков). И до сих пор так и не могу понять - почему при таком подборе очень сильных биатлонистов кто-то упорно продолжает считать, что наш удел на первом этапе эстафеты "не проиграть много", что за бред вообще???
18:56 25 января
Catch
Молодец. Всё правильно сказал. Непонятно, почему тренеры сборной так невзлюбили Лёшу.
18:26 25 января