15:35 25 января | БИАТЛОН

Евгений Редькин: "Волкова не надо было трогать и рвать на части"

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Олимпийский чемпион Евгений Редькин в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что Алексей Волков еще проявит себя. Он отметил, что Волков стабильнее своего конкурента за место в эстафетной команде Максима Цветкова.

– Волкову в личных гонках бегать чего-то не давали, - отметил Редькин. - Он эстафету пробежал блестяще, считаю, только из-за одной этой гонки его можно было оставлять. А то Цветков одну гонку пробежал, все захлопали в ладоши – о, у нас появился первый этап! Да у нас был первый этап, был Волков – не надо было его трогать и рвать на части, он бы со своей задачей справился. А Цветков – то пробежит, то не пробежит, тоже непонятно. Ну, жизнь покажет.

– Алексей еще себя проявит, как думаете?

– Думаю, что должен. У него другого выбора нет. Очередная проверка – у нас же как, труднее отобраться, чем на самом чемпионате пробежать.

Полное интервью Редькина

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КОММЕНТАРИИ (7)
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докторр

Волкова - совсем не надо было. Медленный он.

22:51 26 января

LEXX82

Рико Гросс не дурак, всё видит, потому и не ставит тихохода.

10:58 26 января

LEXX82

Волков такой же как и Круглов, бегает медленно, стреляет нестабильно, зачем он вообще в команде нужен? По блату что-ли его продвигают? Цветков гораздо лучше.

10:56 26 января

sarkis1957

Уже понятно, что скорость ему никак не улучшить, а куда же без этого?! Нет, Цветков значительно сейчас сильнее.

09:44 26 января

болото

Волкову вообще нечего делать в основном составе, правильно Васильев сказал, что все кричат волков, волков, да он на первом этапе эстафеты ходом проиграл 20 секунд,когда надо в отрыв уходить, какой основной состав, за былые заслуги ,что ли, шопин сильнее ходом волкова, о чем вообще разговор, сидит на IBU пусть сидит там ему и место

07:35 26 января

Урфин_Я

То, что Волков себя проявит, слышу который уже год. Воз и ныне там и Волков в нем... и не надо его доставать оттуда. Странно, что Редькин не видит разницы между блестяще (Цветков) и сносно (Волков). И до сих пор так и не могу понять - почему при таком подборе очень сильных биатлонистов кто-то упорно продолжает считать, что наш удел на первом этапе эстафеты "не проиграть много", что за бред вообще???

18:56 25 января

Catch

Молодец. Всё правильно сказал. Непонятно, почему тренеры сборной так невзлюбили Лёшу.

18:26 25 января

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