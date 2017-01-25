Евгений Редькин: "Волкова не надо было трогать и рвать на части"

Олимпийский чемпион Евгений Редькин в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что Алексей Волков еще проявит себя. Он отметил, что Волков стабильнее своего конкурента за место в эстафетной команде Максима Цветкова.

– Волкову в личных гонках бегать чего-то не давали, - отметил Редькин. - Он эстафету пробежал блестяще, считаю, только из-за одной этой гонки его можно было оставлять. А то Цветков одну гонку пробежал, все захлопали в ладоши – о, у нас появился первый этап! Да у нас был первый этап, был Волков – не надо было его трогать и рвать на части, он бы со своей задачей справился. А Цветков – то пробежит, то не пробежит, тоже непонятно. Ну, жизнь покажет.

– Алексей еще себя проявит, как думаете?

– Думаю, что должен. У него другого выбора нет. Очередная проверка – у нас же как, труднее отобраться, чем на самом чемпионате пробежать.

Полное интервью Редькина