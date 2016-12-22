11:10 | БИАТЛОН

Евгений Редькин: "Поддержка бойкотов этапов Кубка мира многими странами - солидарность членов Евросоюза"

0
0
0
3
 
22 декабря - очередной судный день России. Теперь - биатлонной.Рождественский кошмар. Что ждет российский биатлон

Директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Редькин уверен, что решение Чехии бойкотировать этапы Кубка мира по биатлону в Тюмени является знаком солидарности со странами Евросоюза. Он не исключил, что Россия может быть лишена права на проведение турнира.

- Поддержка бойкотов другими странами - солидарность участников Евросоюза, - сказал Редькин. - Когда они приезжают к нам и в Ханты-Мансийск, и в Тюмень, прыгают от счастья, как все хорошо и здорово. Но теперь многие государства вынуждены проявить солидарность и сказать, что в России все плохо.

Думаю, что президент IBU Андерс Бессеберг тоже находится под определенным давлением. Все общественные международные организации попали, к сожалению, в политический коллапс. Не исключаю, что чемпионат могут отобрать. Я не верю в доклад Макларена. Это бред на девяносто девять процентов. Не исключаю, что кто-то мог принимать запрещенные препараты, но не все же сразу! (Любовь КОНЯЕВА)

Опрос

Прав ли Мартен Фуркад, предложивший бойкотировать соревнования, если IBU не накажет российских биатлонистов?
голосовать
0
0
0
3
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

RoyalHunter

это солидарность шакалов в стае. дружат, пока есть против кого дружить

13:32

oze11

Редькин так-то сто лет уже как не директор

12:15

Leo Hawk

"Когда они приезжают к нам и в Ханты-Мансийск, и в Тюмень, прыгают от счастья", Редькин только сейчас понял, что любовь за деньги не купишь? :)

12:06

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ