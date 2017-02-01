12:03 1 февраля | БИАТЛОН

Евгений Редькин: "Почему Фуркад оставил такой комментарий? Он просто боится!"

0
0
0
7

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал критические высказывания биатлониста Мартена Фуркада о россиянине Александре Логинове. Бывший спортсмен заявил, что француз поступил как трус, оставив комментарий в Instagram.

– Почему Фуркад оставил такой комментарий? Просто боится! Он трус, – сказал Редькин. – Может, конкуренции испугался, может, еще чего. Здесь все равны. Логинов нарушил правила и отбыл за это наказание. Никаких вопросов больше быть не должно. Что еще остается делать Фуркаду? Возможно, отчасти, это его мнение, а отчасти – мнение сторонних товарищей, возникшее на общеполитическом фоне. Вполне вероятно, что на западные федерации тоже оказывается давление. Все взаимосвязано. Позже комментарий Мартена был удален. Может, написал в сердцах, погорячился. Потом подумал и удалил. (Любовь КОНЯЕВА)

Фуркад – о Логинове: "Не забудьте его главный трофей – два года за ЭПО"

0
0
0
7
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

gorsten79

Новоуепинни-То что бегали две,три,одна сборная и все стреляли мимо-это проблемы Редькина?

03:41

rusfed 2.0

Ху из Редькин, пардон муа?

16:16 1 февраля

Новоуепинни

Редькин-то куда комментит, случайно один раз 20 км выиграл пешком, когда все мимо стреляли и тока две сборные бегали ))

15:19 1 февраля

механик39

Наши биатлонисты чемпионы ВТОРОРАЗРЯДНЫХ турниров типа ЧЕ .

13:21 1 февраля

streletc1783

Он боится допинг -контроль.Пытается своим криком прикрыть свои т.и и не только.

13:00 1 февраля

streletc1783

Боится но не Логинова,а допинг контроль.Когда все его т.и и не только раскроются - тогда уж сколько ори не ори ничего не поможет.

12:58 1 февраля

Эразм Роттердамский

От страха перед Логиновым Мартен выиграл все , что можно выиграть в биатлоне . Если бы не Логинов , Мартен был бы полным лузером . И кушал бы протухшую Редьку .

12:45 1 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ