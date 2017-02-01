Евгений Редькин: "Почему Фуркад оставил такой комментарий? Он просто боится!"

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал критические высказывания биатлониста Мартена Фуркада о россиянине Александре Логинове. Бывший спортсмен заявил, что француз поступил как трус, оставив комментарий в Instagram.
– Почему Фуркад оставил такой комментарий? Просто боится! Он трус, – сказал Редькин. – Может, конкуренции испугался, может, еще чего. Здесь все равны. Логинов нарушил правила и отбыл за это наказание. Никаких вопросов больше быть не должно. Что еще остается делать Фуркаду? Возможно, отчасти, это его мнение, а отчасти – мнение сторонних товарищей, возникшее на общеполитическом фоне. Вполне вероятно, что на западные федерации тоже оказывается давление. Все взаимосвязано. Позже комментарий Мартена был удален. Может, написал в сердцах, погорячился. Потом подумал и удалил. (Любовь КОНЯЕВА)
Фуркад – о Логинове: "Не забудьте его главный трофей – два года за ЭПО"
gorsten79
Новоуепинни-То что бегали две,три,одна сборная и все стреляли мимо-это проблемы Редькина?
03:41
rusfed 2.0
Ху из Редькин, пардон муа?
16:16 1 февраля
Новоуепинни
Редькин-то куда комментит, случайно один раз 20 км выиграл пешком, когда все мимо стреляли и тока две сборные бегали ))
15:19 1 февраля
механик39
Наши биатлонисты чемпионы ВТОРОРАЗРЯДНЫХ турниров типа ЧЕ .
13:21 1 февраля
streletc1783
Он боится допинг -контроль.Пытается своим криком прикрыть свои т.и и не только.
13:00 1 февраля
streletc1783
Боится но не Логинова,а допинг контроль.Когда все его т.и и не только раскроются - тогда уж сколько ори не ори ничего не поможет.
12:58 1 февраля
Эразм Роттердамский
От страха перед Логиновым Мартен выиграл все , что можно выиграть в биатлоне . Если бы не Логинов , Мартен был бы полным лузером . И кушал бы протухшую Редьку .
12:45 1 февраля