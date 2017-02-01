Евгений Редькин: "Почему Фуркад оставил такой комментарий? Он просто боится!"

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал критические высказывания биатлониста Мартена Фуркада о россиянине Александре Логинове. Бывший спортсмен заявил, что француз поступил как трус, оставив комментарий в Instagram.

– Почему Фуркад оставил такой комментарий? Просто боится! Он трус, – сказал Редькин. – Может, конкуренции испугался, может, еще чего. Здесь все равны. Логинов нарушил правила и отбыл за это наказание. Никаких вопросов больше быть не должно. Что еще остается делать Фуркаду? Возможно, отчасти, это его мнение, а отчасти – мнение сторонних товарищей, возникшее на общеполитическом фоне. Вполне вероятно, что на западные федерации тоже оказывается давление. Все взаимосвязано. Позже комментарий Мартена был удален. Может, написал в сердцах, погорячился. Потом подумал и удалил. (Любовь КОНЯЕВА)

Фуркад – о Логинове: "Не забудьте его главный трофей – два года за ЭПО"