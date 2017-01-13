Евгений Гараничев: "Стартовать в четвертой группе было комфортно"

Биатлонист Евгений Гараничев после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что его подвел последний выстрел на стрельбе из положения стоя. По словам россиянина, стартовать в четвертой группе ему было комфортно, трасса была в хорошем состоянии.

– Я промахнулся на "стойке" последним выстрелом не потому, что поторопился, – приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) слова Гараничева. – Был уверен, что попаду. Очень хорошее удержание было, на каждый выстрел работал. А последний меня немножко подвел.

Стартовать сегодня в четвертой группе мне было комфортно. Мы вчера смотрели по погоде, когда стартовать. Трасса не разбитая была, работать было комфортно. Перед гонкой мы пристреливались в штиль, и я никак не мог попасть на ветер. Придя на "лежку", я смотрел обстановку. Ветра не было, и я лег так же, как на пристрелке.

Я готовился к этому этапу Кубка мира в Поклюке. Там мы провели, можно сказать, полноценный сбор. Хорошо потренировался, чувствовал себя намного лучше, чем на декабрьских этапах.