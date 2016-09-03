Бронзовый олимпийский призер Евгений Гараничев прибыл в Кишинев на конгресс IBU, чтобы поддержать заявку Тюмени на проведение чемпионата мира-2021. Гараничев выразил надежду, что решение делегатов не будет связано с политикой.

– В столице Молдовы я разговаривал со спортсменами и представителями других федераций, – приводит "Тюменская арена" слова Гараничева. – Все они в один голос отмечают сильнейшую заявку Тюмени на проведение чемпионата мира 2021 года. Гости в восторге! Они понимают, что Сибирь жаждет принять столь значимое событие. Мне очень хочется, чтобы решение делегатов IBU не было связано с политикой и победит сильнейший.

– Что вы думаете о тюменских соперниках – Поклюке и Нове-Место? Какие преимущества и недостатки они имеют?

– В Поклюке не очень большой стадион. В Словению не так просто добираться спортсменам и болельщикам. Нове-Место уже принимал чемпионат мира, постоянно чехи проводят Кубки IBU. Я думаю, что это наш главный конкурент.

– Некоторые спортсмены отмечают, что выступать перед родными трибунами намного тяжелее, нежели чем за границей. Что вы думаете об этом?

– Конечно, это добавляет дополнительной психологической нагрузки. Но так, как болеют у нас в Тюмени… Это невероятно! Я чувствовал себя свободно и раскрепощено на чемпионате Европы, который прошел в феврале в "Жемчужине Сибири". Фанаты поддерживали спортсменов очень корректно и вежливо!

– Как вам удалось выкроить время приехать в Кишинев, несмотря на активную подготовку к сезону?

– У нас закончился сбор в австрийском Обертиллиахе, и в период перерыва я отправился в Молдову, чтобы поддержать заявку родного города. Я не отдыхаю и тренируюсь здесь в тренажером зале. Совмещаю приятное с полезным.

– Какие ваши планы после конгресса?

– Я отправлюсь в Москву на медицинское обследование, а после этого прилечу на сборы в Тюмень. Надеюсь, что она к тому времени будет городом – хозяином чемпионата мира по биатлону.