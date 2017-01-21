Евгений Гараничев: "Шипулин перед эстафетой сказал слова напутствия"

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев не смог найти объяснения своим промахам на "лежке" в сегодняшней эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве. Гараничеву на первой стрельбе понадобились все три дополнительных патрона, но на "стойке" он отработал без ошибок и передал эстафету первым. В гонке не участвует лидер сборной России Антон Шипулин.

- Немножко успел испугаться, - сказал Гараничев после завершения своего этапа. - Не понимал, почему допускаю ошибки. Все было нормально, не понимал, почему допускаю промахи. Но смог собраться.

После двух ошибок на "лежке" успокоился. Не думал о стрельбе. Только когда пришел к рубежу, собрался и отработал чисто.

Шипулина можно понять - три дня подряд сложные гонки. Он поддерживал нас, пожелал удачи, сказал слова напутствия.