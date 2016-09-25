Евгений Гараничев: "Сейчас стало немного тяжело уезжать из дома"

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев, замкнувший тройку лидеров в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском, остался доволен поддержкой болельщиков. По его словам, ему стало тяжело уезжать из дома.



– Впечатления от гонки хорошие. Удалось додержать скорость, – приводит слова Гараничева официальный сайт СБР. – Бежал, работал… Но чего-то в итоге не хватило. На каждый чемпионат России в Чайковский приезжают люди из моего родного поселка Новоильинский или из ближайшего к нему города Нытва. Здесь также часто бывает мой первый тренер, а также многие знакомые и родственники. В Чайковском очень сильная поддержка со стороны болельщиков.



Сейчас стало немного тяжело уезжать из дома, потому что там меня ждут жена и ребенок. Однако это не мешает мне тренироваться. На сборе удается концентрироваться на работе и выполнять все грамотно.