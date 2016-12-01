21:13 | БИАТЛОН

Евгений Гараничев: "Пять промахов - это много даже для начала сезона"

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Биатлонист Евгений Гараничев после индивидуальной гонки в Эстерсунде подчеркнул, что допустил много промахов на огневых рубежах. Россиянин не закрыл пять мишеней и показал 20-й результат.

- Даже для начала сезона это много, - заявил Гараничев. - Первая гонка, она тяжелая очень. И дистанция сама по себе сложная. Удалось поработать хорошо по трассе, не сбавлять темп до последнего круга. Думаю, в дальнейшем будет только лучше. Я не устал. Выходил на старт, понимая, что будут сложные условия. Получил удовольствие от гонки.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andre_Saratov

Хоть кто-то получил удовольствие.

21:32

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