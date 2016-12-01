Евгений Гараничев: "Пять промахов - это много даже для начала сезона"

Биатлонист Евгений Гараничев после индивидуальной гонки в Эстерсунде подчеркнул, что допустил много промахов на огневых рубежах. Россиянин не закрыл пять мишеней и показал 20-й результат.

- Даже для начала сезона это много, - заявил Гараничев. - Первая гонка, она тяжелая очень. И дистанция сама по себе сложная. Удалось поработать хорошо по трассе, не сбавлять темп до последнего круга. Думаю, в дальнейшем будет только лучше. Я не устал. Выходил на старт, понимая, что будут сложные условия. Получил удовольствие от гонки.