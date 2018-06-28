Евгений Гараничев: "По поводу моей операции почти все было надумано. Я уже восстановился"

Евгений Гараничев успешно окончил магистратуру в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета. Бронзовый призер сочинской Олимпиады написал диплом, подробно освещающий тему гипоксических условий при подготовке биатлонистов, сообщает "Тюменская арена".

"Тема моего диплома – очень обширная. Я по ней бакалавриат защищал, затем мы добавляли что-то новое. Члены комиссии говорили, что с такой темой можно дойти вплоть до аспирантуры, – сказал Гараничев. – Я думал об этом, но еще не знаю. Очень тяжело совмещать спорт высоких достижений и учебу. Пока, наверное, остановлюсь. Но в дальнейшем, возможно, еще вернусь к этому вопросу".

"Что касается шумихи по поводу моей операции, почти все было надумано. Прошла маленькая несущественная операция на носу. Я уже восстановился и веду тренировочный процесс. Каждый день работаю в "Жемчужине Сибири", - добавил биатлонист.