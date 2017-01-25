Евгений Гараничев: "Ни у кого нет серьезных подтверждений массового употребления допинга россиянами"

Биатлонист Евгений Гараничев отметил, что более 15 стран высказались в поддержку сборной России на собрании IBU по списку, который организации предоставило ВАДА. Из 31 спортсмена двое были отстранены, 22 оправданы, еще против семи расследование продолжается. Список был составлен на основании второй части доклада Ричарда Макларена.

- Я не был на собрании биатлонистов по поводу антидопинговой ситуации, - приводит "Тюменская арена" слова Гараничева. - Но я узнал от Антона Шипулина, что более 15 стран высказались в поддержку российской сборной и этапа Кубка мира в Тюмени. Мы отлично общаемся с теми, кто говорит по-русски – болгарами, словенцами. Только вот чехи внутри своей команды нас критикуют и жестко высказываются. Ладно это была бы конкуренция, но ни у кого нет серьезных подтверждений массового употребления допинга! Может быть, это связано с тем, что Тюмень выиграла право на проведение чемпионата мира-2021 у Нове Место. Хотя Россия его не отбирала, а заслужила в честной борьбе. За нас голосовали люди.

В Рупольдинге мы живем в одном отеле со сборной США. С американцами мы постоянно здороваемся и общаемся. Вместе обедаем даже. Никаких проблем в личном общении не возникает, а потом в интернете они пишут различные неприятные вещи. Но мы профессиональные спортсмены, готовящиеся к чемпионату мира и Олимпиаде-2018. Никто не заморачивается и никакого давления не испытывает. С иностранными коллегами общаемся и поздравляем с праздниками.



