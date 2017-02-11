Евгений Гараничев: "На последнем круге не хватило скорости"

Евгений Гараничев после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене во флэш-интервью подчеркнул, что недоволен результатом. По словам Гараничева, на последнем круге ему не хватило скорости.

– После финиша, просматривая результаты, был недоволен, – подчеркнул Гараничев. – На "лежке" чуть не справился, по дистанции на последнем круге не хватило скорости.

– Сильнейшие норвежцы заявились в последнюю группу – это им должно помочь?

– Сомневаюсь, трасса остается мягкой. Она была достаточно разбита с первой стартовой группы. Думаю, что ничего не изменится.

– Без промахов сегодня пробежали буквально три человека – почему?

– Думаю, промахи связаны с подходом – тяжелая дистанция.