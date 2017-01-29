16:19 29 января | БИАТЛОН

Евгений Гараничев: "Хотел на последнем рубеже отстреляться быстро и чисто"

0
0
0

Россиянин Евгений Гараничев выразил мнение, что на последнем рубеже в синглмиксте на чемпионате Европы он отработал достаточно рискованно, из-за чего и промахнулся последним выстрелом. Биатлонист в паре с Дарьей Виролайнен принес России очередное золото континентального первенства.

- Наверное, я немного рисковал на последнем рубеже, - цитирует официальный сайт IBU Гараничева. - Хотелось отстреляться быстро и чисто, но промазал последним выстрелом. Но в целом чувствую себя довольно комфортно. Подошел и отработал на рубеже в своем ритме. 

- Мне кажется, круги в этой гонке для меня слишком короткие, - сказала Виролайнен.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ