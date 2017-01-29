Евгений Гараничев: "Хотел на последнем рубеже отстреляться быстро и чисто"

Россиянин Евгений Гараничев выразил мнение, что на последнем рубеже в синглмиксте на чемпионате Европы он отработал достаточно рискованно, из-за чего и промахнулся последним выстрелом. Биатлонист в паре с Дарьей Виролайнен принес России очередное золото континентального первенства.

- Наверное, я немного рисковал на последнем рубеже, - цитирует официальный сайт IBU Гараничева. - Хотелось отстреляться быстро и чисто, но промазал последним выстрелом. Но в целом чувствую себя довольно комфортно. Подошел и отработал на рубеже в своем ритме.

- Мне кажется, круги в этой гонке для меня слишком короткие, - сказала Виролайнен.