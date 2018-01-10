Евгений Гараничев: "Гросс мой личный тренер? Меня в этой ситуации вообще ни о чем не спрашивали"

Евгений Гараничев опроверг слухи о том, что старшего тренера сборной России Рикко Гросса брали "под него". Также спортсмен подчеркнул, что никаких конфликтов с немецким специалистом у него не было.

– Ходит много разговоров, будто Рикко Гросс приглашался специально под вас, но потом у вас разладились отношения и сотрудничество закончилось. Это правда?

– Я ничего об этом не знаю. На форумах не сижу и не читаю прессу, поэтому о каких-то разногласиях слышу только от вас. Ничего подобного нет. А то, что я отдельно выезжал на сборы – согласовывалось не только с Рикко, но и со всем тренерским штабом, с Союзом биатлонистов России (СБР). Просто мне нужно было "посидеть" в горах. При этом все планы нам писал Рикко. С ним мы списываемся практически каждый день. У нас даже каких-то курьезов не было, ничего плохого. Наоборот он отлично понимает спортсменов, потому что сам совсем недавно закончил карьеру. Что касается того, будто его брали моим личным тренером. Меня тут вообще ни о чем не спрашивали. Он не мой тренер, его пригласили именно в сборную как иностранного специалиста.

– То есть все это выдумки?

– Похоже на то. Говорю же – обо всем этом узнал только от вас. У нас с ним все хорошо. Даже на повышенных тонах разговоров никогда не было! Мы постоянно в контакте. Он в курсе всех моих действий. Знает даже какие-то домашние дела, о том, что у меня, например, родился второй сын. (Владимир ИВАНОВ)