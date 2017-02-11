19:00 11 февраля | БИАТЛОН

Евгений Гараничев: "Если бы не промах, мог бы бороться за тройку"

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Лучший из россиян в сегодняшнем спринте, Евгений Гараничев рассказал о своем выступлении. Напомним, что Гараничев финишировал на десятом месте. Выиграл гонку в Хохфильцене немецкий спортсмен Бенедикт Долль.

– Здесь специфическая трасса, и удержать скорость на последнем круге вообще мало кому удается, – объяснил Гараничев. – Вот и мне немного не хватило. Обидно, конечно, и за промах. Даже не понял, в чем причина. На пристрелке все было хорошо, последние пять выстрелов получились прямо по центру, но на лежке вдруг промахнулся. Обидно. Мог бы бороться за тройку.

– Сегодня вообще мазали почти все. Есть объяснение?

– Здесь – не равнина. И подход к рубежу тяжелый.

– Показалось, на первом круге вы сдерживали себя. Поэтому?

– Я хотел начать в своем темпе, но чего-то не хватило. При этом самочувствие хорошее, на преследование настроен по боевому.

– Некоторые считают, что Хохфильцен – вообще несчастливое место для вас.

– Я знаю. У меня действительно не всегда здесь получается. Но, надеюсь, на этом турнире мне удастся перебороть это невезение. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (11)
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ДОЗВОН ГУБЕР

Гном Сутулый, ты минусуй промахи ФУРКА и остальных и расскажи где бы ты был при их целкости....

23:27 11 февраля

Russky

shu111, С языка снял.)))))

22:05 11 февраля

Russky

Странник-777 Человек просто в неадеквате. За третье место бы он боролся... С кем? С Фуркадом? ++++++++++++++++ А в чем неадекват? Он отстал от Фуркада на 22 секунды, на штрафной круг уходит примерно 25 секунд, соответственно не будь промаха очень даже боролся бы за 3 место.

22:03 11 февраля

shu111

Странник-777 в неадеквате здесь только некий убогий под твоим ником. Между фуркадом и Евгением по времени ровно один штрафной круг.

22:01 11 февраля

Странник-777

Человек просто в неадеквате. За третье место бы он боролся... С кем? С Фуркадом?

20:18 11 февраля

гарри

Пятачок ___________________ Пяточек, а почему ты такой злой на российских спортсменов? Тебя в роддоме на холодный пол уронили? Или в детцком саду на тебя писали?

20:04 11 февраля

Пятачок

Гарыныч петушится, на шансов на подиум у него кот наплакал. Если только лидеры будут мазать по два раза и больше. А вот Антоша серьезно подкачал. Наверно с горя дерябнул вчера два стакана чая с боярышником и побаловался бутербродом с сырокопченой колбасой. Эх, Антоша. Все равно ты лучший!

19:44 11 февраля

КошкаПесня

Евгений, молодец.Всегда интересно читать его комментарии.

19:26 11 февраля

Max2015

а если бы подвезли "Дюшес" как обычно...

19:23 11 февраля

Andre_Saratov

Если бы не 4 промаха Майе...)

19:22 11 февраля

Реалист!

Если бы у бабушки были яйца,то ...

19:06 11 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ