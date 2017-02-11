Евгений Гараничев: "Если бы не промах, мог бы бороться за тройку"

Лучший из россиян в сегодняшнем спринте, Евгений Гараничев рассказал о своем выступлении. Напомним, что Гараничев финишировал на десятом месте. Выиграл гонку в Хохфильцене немецкий спортсмен Бенедикт Долль.
– Здесь специфическая трасса, и удержать скорость на последнем круге вообще мало кому удается, – объяснил Гараничев. – Вот и мне немного не хватило. Обидно, конечно, и за промах. Даже не понял, в чем причина. На пристрелке все было хорошо, последние пять выстрелов получились прямо по центру, но на лежке вдруг промахнулся. Обидно. Мог бы бороться за тройку.
– Сегодня вообще мазали почти все. Есть объяснение?
– Здесь – не равнина. И подход к рубежу тяжелый.
– Показалось, на первом круге вы сдерживали себя. Поэтому?
– Я хотел начать в своем темпе, но чего-то не хватило. При этом самочувствие хорошее, на преследование настроен по боевому.
– Некоторые считают, что Хохфильцен – вообще несчастливое место для вас.
– Я знаю. У меня действительно не всегда здесь получается. Но, надеюсь, на этом турнире мне удастся перебороть это невезение. (Владимир ИВАНОВ)
ДОЗВОН ГУБЕР
Гном Сутулый, ты минусуй промахи ФУРКА и остальных и расскажи где бы ты был при их целкости....
23:27 11 февраля
Russky
shu111, С языка снял.)))))
22:05 11 февраля
Russky
Странник-777 Человек просто в неадеквате. За третье место бы он боролся... С кем? С Фуркадом? ++++++++++++++++ А в чем неадекват? Он отстал от Фуркада на 22 секунды, на штрафной круг уходит примерно 25 секунд, соответственно не будь промаха очень даже боролся бы за 3 место.
22:03 11 февраля
shu111
Странник-777 в неадеквате здесь только некий убогий под твоим ником. Между фуркадом и Евгением по времени ровно один штрафной круг.
22:01 11 февраля
Странник-777
Человек просто в неадеквате. За третье место бы он боролся... С кем? С Фуркадом?
20:18 11 февраля
гарри
Пятачок ___________________ Пяточек, а почему ты такой злой на российских спортсменов? Тебя в роддоме на холодный пол уронили? Или в детцком саду на тебя писали?
20:04 11 февраля
Пятачок
Гарыныч петушится, на шансов на подиум у него кот наплакал. Если только лидеры будут мазать по два раза и больше. А вот Антоша серьезно подкачал. Наверно с горя дерябнул вчера два стакана чая с боярышником и побаловался бутербродом с сырокопченой колбасой. Эх, Антоша. Все равно ты лучший!
19:44 11 февраля
КошкаПесня
Евгений, молодец.Всегда интересно читать его комментарии.
19:26 11 февраля
Max2015
а если бы подвезли "Дюшес" как обычно...
19:23 11 февраля
Andre_Saratov
Если бы не 4 промаха Майе...)
19:22 11 февраля
Реалист!
Если бы у бабушки были яйца,то ...
19:06 11 февраля