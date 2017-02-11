Евгений Гараничев: "Если бы не промах, мог бы бороться за тройку"

Лучший из россиян в сегодняшнем спринте, Евгений Гараничев рассказал о своем выступлении. Напомним, что Гараничев финишировал на десятом месте. Выиграл гонку в Хохфильцене немецкий спортсмен Бенедикт Долль.

– Здесь специфическая трасса, и удержать скорость на последнем круге вообще мало кому удается, – объяснил Гараничев. – Вот и мне немного не хватило. Обидно, конечно, и за промах. Даже не понял, в чем причина. На пристрелке все было хорошо, последние пять выстрелов получились прямо по центру, но на лежке вдруг промахнулся. Обидно. Мог бы бороться за тройку.

– Сегодня вообще мазали почти все. Есть объяснение?

– Здесь – не равнина. И подход к рубежу тяжелый.

– Показалось, на первом круге вы сдерживали себя. Поэтому?

– Я хотел начать в своем темпе, но чего-то не хватило. При этом самочувствие хорошее, на преследование настроен по боевому.

– Некоторые считают, что Хохфильцен – вообще несчастливое место для вас.

– Я знаю. У меня действительно не всегда здесь получается. Но, надеюсь, на этом турнире мне удастся перебороть это невезение. (Владимир ИВАНОВ)