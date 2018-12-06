Евгений Гараничев: "Двухминутное отставание ходом от Бе – это очень много"

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев рассказал об индивидуальной гонке на стартовом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

– Про самочувствие не скажу, что великолепное. Но выложился я до конца. Удалось продержать скорость с Эберхардом, потом он отстрелял быстрее, и я шел своей скоростью. На финише попытался отработать по максимуму, – сказал Гараничев в телевизионном флеш-интервью после финиша.

Двухминутное отставание от Йоханнеса Бе ногами? Пугает. Дальше будет видно. Но это очень много.

Поклюка. Мужская индивидуальная гонка. Live!