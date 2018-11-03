"Это чистый кайф". Слепцова встала на лыжи. Фото

Бывшая биатлонистка Светлана Слепцова опубликовала новую фотографию в Инстаграме. На фото она стоит на лыжах.
- И это чистый кайф, - написала спортсменка. - Ровно год я не стояла на лыжах, да и вообще ничего не делала. Мне хорошо. Как ваша суббота?
После завершения карьеры Слепцова стала советником губернатора ХМАО-Югры. В апреле нынешнего года у нее родился сын.
Ранее стало известно, что россиянку подозревают в применении допинга. Сама биатлонистка утверждает, что эти обвинения беспочвенны.
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