Эрленд Слоквик: "Мы поступили правильно, написав письмо в IBU"

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Слоквик считает, что его организация поступила правильно, направив письмо в IBU с требованием лишить Россию проведения этапа Кубка мира в Тюмени, от которого СБР в итоге отказался. Ранее глава IBU Андерс Бессеберг отметил, что не понимает, зачем норвежская сторона так поступила.

– Мы хотели рассказать о нашем видении ситуации, – цитирует NRK Слоквика. – Мы обеспокоены положением дел, выступаем за чистоту спорта. Полагаю, правильно было подать четкий сигнал. Уверен, что поступили правильно, отправив письмо. Это было важно сделать.