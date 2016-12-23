09:53 | БИАТЛОН

Эрленд Слоквик: "Мы поступили правильно, написав письмо в IBU"

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Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Слоквик считает, что его организация поступила правильно, направив письмо в IBU с требованием лишить Россию проведения этапа Кубка мира в Тюмени, от которого СБР в итоге отказался. Ранее глава IBU Андерс Бессеберг отметил, что не понимает, зачем норвежская сторона так поступила.

– Мы хотели рассказать о нашем видении ситуации, – цитирует NRK Слоквика. – Мы обеспокоены положением дел, выступаем за чистоту спорта. Полагаю, правильно было подать четкий сигнал. Уверен, что поступили правильно, отправив письмо. Это было важно сделать.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Причем здесь ваше видение ситуации? У вас такое видение, что вы допускали подмену русскими допинг-проб в ситуации, когда русские вообще к ним никаким боком. Это не видение, это тараканы в голове.

10:17

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