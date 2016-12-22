Эрленд Слоквик: "IBU нужно было принять меры к России после первого доклада Макларена"

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Слоквик обеспокоен тем, что Международный союз биатлонистов (IBU) может вынести легкое наказание России. Ранее появилась информация, что британцы, чехи и французы будут бойкотировать турниры в России из-за фактов, указанных в докладе Ричарда Макларена по итогам расследования махинаций с допинг-пробами российских спортсменов.

- Совместно с коллегами из Чехии нами было отправлено письмо, в котором мы призвали IBU отреагировать на скандал с допингом, лишив Россию международных соревнований, - приводит TV2 слова Слоквика. - Некоторые сборные уже выразили свои мысли на этот счет, теперь мы ждем решения.

Нас беспокоит, что IBU может отреагировать не должным образом. Им было необходимо принять меры после первого доклада Макларена. Мы переживаем за репутацию биатлона. Уверены, что решение о проведении Россией чемпионата мира 2021 года является неправильным. Но сначала необходимо решить вопрос с ближайшим турниром.

Федерация биатлона Норвегии требует от IBU отмены всех международных стартов в РФ