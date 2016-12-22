11:23 | БИАТЛОН

Эрленд Слоквик: "IBU нужно было принять меры к России после первого доклада Макларена"

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22 декабря - очередной судный день России. Теперь - биатлонной.Рождественский кошмар. Что ждет российский биатлон

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Слоквик обеспокоен тем, что Международный союз биатлонистов (IBU) может вынести легкое наказание России. Ранее появилась информация, что британцы, чехи и французы будут бойкотировать турниры в России из-за фактов, указанных в докладе Ричарда Макларена по итогам расследования махинаций с допинг-пробами российских спортсменов.

- Совместно с коллегами из Чехии нами было отправлено письмо, в котором мы призвали IBU отреагировать на скандал с допингом, лишив Россию международных соревнований, - приводит TV2 слова Слоквика. - Некоторые сборные уже выразили свои мысли на этот счет, теперь мы ждем решения.

Нас беспокоит, что IBU может отреагировать не должным образом. Им было необходимо принять меры после первого доклада Макларена. Мы переживаем за репутацию биатлона. Уверены, что решение о проведении Россией чемпионата мира 2021 года является неправильным. Но сначала необходимо решить вопрос с ближайшим турниром.

Федерация биатлона Норвегии требует от IBU отмены всех международных стартов в РФ

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shtabush

Не понимаю. Неужели нельзя поставить на место всех горлопанов вместе с ВАДА? Это что за антидопинговое агентство, которое узнает о нарушениях от какого-то типчика Макларена спустя годы!!!? У кого хранились пробы? Кто допустил подмену? Почему заказали такие дохлые контейнеры, которые может вскрыть любой водопроводчик? Кто подмешал и испортил пробы наших спортсменов. И наконец, почему все грехи ВАДА, которое оказывается вообще мышей не ловит, списываются на нашу страну. Это же просто бред!

12:29

shpasic

скажите им, что все 30 биатлонистов из секретного списка дисквалифицированы. пусть успокоятся.

11:57

alex1966

Один блуд ! Где реальные доказательства, да и список обещали показать ???????????????????????????

11:52

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