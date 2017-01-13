Эмиль Свендсен: "Унизительно проигрывать Фуркаду так много"

Биатлонист Эмиль Свендсен после завершения спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что слишком много проиграл Мартену Фуркаду. Норвежец финишировал третьим и уступил французу 39,7 секунды.

- Фуркад провел безумную, превосходную гонку, - приводит NRK слова Свендсена. - На данный момент он недосягаем. Это унизительно для нас, но мы просто должны работать лучше. Моя цель - дать настоящий бой Фуркаду. Думаю, скоро буду готов к этому. Я был ближе к нему перед Рождеством, а сегодня проиграл очень много. Но все равно приятно быть на подиуме.