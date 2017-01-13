19:18 | БИАТЛОН

Эмиль Свендсен: "Унизительно проигрывать Фуркаду так много"

0
0
0

Биатлонист Эмиль Свендсен после завершения спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что слишком много проиграл Мартену Фуркаду. Норвежец финишировал третьим и уступил французу 39,7 секунды. 

- Фуркад провел безумную, превосходную гонку, - приводит NRK слова Свендсена. - На данный момент он недосягаем. Это унизительно для нас, но мы просто должны работать лучше. Моя цель - дать настоящий бой Фуркаду. Думаю, скоро буду готов к этому. Я был ближе к нему перед Рождеством, а сегодня проиграл очень много. Но все равно приятно быть на подиуме. 

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ