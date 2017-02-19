22:37 | БИАТЛОН

Эмиль Хегле Свендсен: "Йоханнес Бе спас честь Норвегии"

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Норвежец Эмиль Хегле Свендсен признал, что чемпионат мира в Хохфильцене его сборная провалила. При этом он порадовался за Йоханнеса Бе, который выиграл три серебряные медали.

– Йоханнес спас честь Норвегии, – цитирует TV2 Свендсена. – Хорошо, что он взял серебряные медали. Для нас каждая награда ценна. Чемпионат мира в целом сложился для сборной плохо, но Бе немного скрасил его. Это наш лучший биатлонист за последние годы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Григорич

Если у них с 3 личным серебром провальный - то у нас какой?

22:59

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