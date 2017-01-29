Эмиль Хегле Свендсен: "Участие в чемпионате Норвегии - хороший тест"

Эмиль Хегле Свендсен отметил, что получил хорошую практику на чемпионате Норвегии перед стартом чемпионата мира. Накануне он выиграл индивидуальную гонку.
- Между этапом Кубка мира в Антерсельве и чемпионатом мира большой перерыв, - цитирует vg.no Свендсена. - Здорово пройти хороший тест. Участие в гонке гораздо лучше, чем интенсивная тренировка.
echo2011
В том-то и дело,что чемпионат Норвегии-хороший тест,а россияне предпочитают соревноваться "на кошках",якобы проводя отбор на чемпионат мира.Это все равно,что готовиться к матчу с Карлсеном,играя с кандидатами в мастера.
16:24 29 января