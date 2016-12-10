15:18 | БИАТЛОН

Эмиль Хегле Свендсен: "Шипулин выглядел уставшим"

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Норвежец Эмиль Хегле Свендсен отметил, что готов вступить в борьбу с лидером Кубка мира Мартеном Фуркадом. В гонке преследования на этапе в Поклюке Свендсен стал вторым, проиграв Фуркаду и опередив Антона Шипулина перед финишем.

– Это была хорошая гонка, – цитирует NRK Свендсена. – Я очень рад. Последние несколько лет были тяжелыми. Теперь я чувствую себя лучше. Могу бороться с сильнейшими. Постараюсь побороться с Фуркадом – лучшим биатлонистом мира. Борьба с Шипулиным? На подъеме перед финишем он выглядел уставшим. Так что особой борьбы не было. Но он держался рядом, поэтому пришлось постараться перед финишем.

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