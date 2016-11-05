Эмиль Хегле Свендсен: "Не уйду из спорта, пока снова не стану лучшим в мире"

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен считает, что ему удастся наверстать упущенное перед стартом сезона. 31-летний спортсмен не смог провести полноценную подготовку из-за болезни.

– Я потерял два месяца, поэтому сейчас пытаюсь догнать, – цитирует VG Свендсена. – Использую любую возможность для этого. Нужно идти шаг за шагом, чтобы набрать форму к декабрю. А потом в нескольких гонках оценю свое состояние. Мне нужно больше тренироваться. Я уже говорил и повторю, что не уйду из спорта, пока не стану снова лучшим в мире. Это моя цель. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Даже когда я не в лучшей форме, я получаю удовольствие от соревнований. Пока не думал, чем займусь после окончания карьеры.