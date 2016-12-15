Эмиль Хегле Свендсен: "Не могу и не хочу верить обвинениям в адрес российских биатлонистов"

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) высказал мнение о том, что ни один старт в России не может быть отменен, пока не будут приведены доказательства причастности конкретных лиц к употреблению допинга. Норвежский спортсмен также добавил, что он не может и не хочет верить в обвинения, которые в последнее время выдвигаются в адрес российского спорта.

- Россия - великая биатлонная страна, - сказал Свендсен в ходе флеш-интервью после финиша спринтерской гонки. - Если все обвинения окажутся правдой, это станет большим позором не только для России, но и для всего биатлона.

Что касается соревнований в России, то Тюмень и Ханты-Мансийск - это одни из моих самых любимых мест. Я люблю там находиться и хочу туда возвращаться снова и снова. Однако пока нет никаких доказательств, я не могу и не хочу верить во все обвинения в адрес российских биатлонистов. Ни один спортсмен не может быть отстранен от соревнований и ни один старт не может быть отменен, пока не будут приведены неопровержимые доказательства.